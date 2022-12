Românul care trăiește cu o haită de husky în munți: „Am lăsat viața la oraș pentru libertate” VIDEO

Un român a renunțat la viața la oraș pentru a trăi alături de haita sa de câini într-unul dintre cele mai izolate sate din România, Vadu Dobrii.

Aflat la 50 de kilometri de Hunedoara, în apropiere de vârfurile Muncelu (1.140 metri) şi Rusca (1.355 metri) din Munţii Poiana Ruscă, satul Vadu Dobrii (comuna Bunila) se numără printre cele mai izolate aşezări din vestul României.

Vadu Dobrii, satul trezit la viață de husky

În timpul iernii, viscolul lovește aprig peste așezarea cu zeci de case arhaice din lemn, din care doar câteva au mai rămas locuite. Uneori, drumurile de pământ ce urcă spre locul retras din munți, cunoscut în trecut pentru minele de fier și exploatările forestiere, sunt blocate de nămeți și devin impracticabile.

În alte locuri, noroaiele și pantele abrupte și înghețate îi împiedică pe oameni să aventureze cu autoturismele pe căile forestiere ale așezării.

La mijlocul secolului trecut, satul Vadu Dobrii avea peste 200 de locuitori. Acum, doar 10 – 12 oameni, uneori mai puțini - în funcție de cât de grea este iarna – mai rămân în Vadu Dobrii după ce primele ninsori abundente acoperă ținutul.

În satul aproape pustiu, omul care se bucură cel mai mult de venirea iernii „adevărate” este Dan Sabău, stăpânul unei haite de câini husky.

„M-am mutat aici, în urmă cu vreo patru ani, din Deva, împreună cu Thea și Thor, pentru că am vrut să se bucure de libertatea pe care la oraș, oricât de mult aș fi vrut să le-o ofer nu se compară cu ce am găsit aici. Am renunțat la viața de la oraș, pentru adevărata libertate”, spune Dan.

Haita de husky din Ținutul Pădurenilor

Fostul alpinist pasionat de călătorii în natură a cumpărat o casă bătrânescă în Vadu Dobrii, unde s-a mutat pemanent.

Între timp, familia sa de câini s-a transformat într-o adevărată haită, cu șase adulți și cinci pui, aduși pe lume recent. Dan îi ține mica sa gospodărie, pe care nu a mai părăsit-o decât rareori în ultimii ani.

Se gospodărește singur, crește iepuri într-un țarc întins, are o livadă de pruni și meri care, spune el, dă roade bune, uneori coace pâine într-un cuptor vechi din curte, însă cea mai mare parte a timpului îi este ocupată de grija pe care o poartă haitei sale de husky.

Zăpada, bucurie pentru haita de husky

Iarna, când omătul se așterne peste sat, Dan își înhamă câinii la sanie și pleacă cu ei prin pădurile cutreierate de sălbăticiuni, pe drumuile care leagă așezarea de celelalte sate din Ținutul Pădurenilor. Deocamdată, mai are de așteptat ninsorile abundente.



„Sunt lupi și urși în zonă. Le vedeam adesea, urmele lăsate în zăpadă. Chiar recent, unui vecin lupii i-au ucis un câine”, povestește localnicul. Însă, cu ajutoarele sale, Dan nu se poate teme de întâlnirile cu animalele sălbatice.

Odată mutat în Vadu Dobrii, Dan Sabău a renunțat la serviciul său și a decis să se dedice animalelor.

Iarna, oaspeții satului amorțit până de curând sunt invitați se se plimbe cu sania trasă de câinii săi, în decorul de poveste al pădurilor din Munții Poiana Ruscă.

Husky, o rasă care necesită atenție

Cei care își doresc să aibă în grijă câini din rasa husky trebuie să țină cont că această rasă este mai dificilă decât altele, susține Dan.

Iată câteva din recomandările oferite de crescătorul de animale.

„Fiind o rasă de muncă, acești câini au nevoie de multă mișcare în natură. Sunt câini de haită, deci nu le place singurătatea. Au un instinct de vânătoare foarte puternic, așa că atenție la pisici, găini, iepuri, oi, capre și altele. Și nu vânează pentru voi, ci pentru ei. Sunt încăpățânați, activi și datorită instinctului de vânătoare este nevoie de multă muncă și timp pentru a învăța un Husky să vă însoțească în siguranță fără lesă”, afirmă bărbatul.

Totuși, adaugă el, spre deosebire de alți crescători de husky, nu și-a ținut câinii niciodată legați în lanț.

„Din păcate multă lume nu se informează înainte de a lua un pui de husky, iar când ghemotocul de blană devine un adolescent de vreo 25 de kilograme încep problemele. Dacă nu îi oferiți un minim din necesitățile specifice rasei probabil o să aveți un câine problemă în famile. Din păcate, mulți Husky ajung abandonați pe stradă sau în adăposturi”, mai spune acesta.

În ultimii ani, mai adaugă Dan Sabău, zeci de oameni l-au întrebat dacă nu vrea să preia câini din această rasă cu care proprietarii lor nu se mai descurcă.

Pe pagina sa de Facebook, Casa cu Husky, Dan Sabău descrie traiul alături de câinii din rasa husky siberian, astfel:

Husky stă tolănit întotdeauna exact unde dorești tu să mergi și poate ocupa mult mai mult spațiu în raport cu dimensiunea lui.

În perioada năpârlirii, poate pierde cantități imense de păr (chiar imediat după periaj).

Puii de husky găsesc tot timpul o modalitate de a ajunge sub tălpile oamenilor lor.

Husky are labele mari, puternice și compacte și va lăsa urme mari de murdărie pe haine (în special ale musafirilor) și pe podele (de preferat cele proaspăt curățate).

Huskies apreciază conversația și atenția noastră deplină. Acesta este motivul pentru care le place în mod deosebit să îți împingă brațul cu botul exact atunci când ai o cană plină de cafea în mână.

Husky este disponibil în mai multe culori: Dacă sunt cu adevărat murdari, cu greu poți recunoaste culorile.

Huskii nu primesc niciodată suficientă mâncare (excepție Thea). În plus, au stăpânit arta de a inunda întreg spațiul disponibil cu doar un litru de apă în vas.

Un husky care se joacă pe o câmpie imensă va frâna cu cea mai mare acuratețe în genunchii omului său și va încerca să-l readucă la realitate.

Datorită inteligenței lor deosebite, huskii știu practic totul mai bine decât oamenii lor și, prin urmare, pot decide cel mai bine pentru ei înșiși când are sens să asculte.

Huskii au un puternic simț al umorului. Din păcate...

Huskii se consideră maeștrii în arhitectura peisagistică. De aceea nu vor fi nici o dată de acord cu modul tău de a aranja grădina și curtea.

Credința că huskii devin mai sensibili cu vârsta este greșită.

Huskii se pot juca cu atenție. Dar preferă să nu facă asta.

Husky poate să fie prieten cu pisicile și alte animale, dar preferă să nu.

Husky își urmărește necondiționat omul peste tot - mai puțin atunci când se întâmplă ceva interesant în altă parte.

Husky are dorința de a face plăcere, dar suferă de surditate temporară când vine vorba de executarea comenzilor care nu au sens în mintea lui. În caz contrar, husky aude pe distanțe mari, de-a lungul mai multor camere și etaje, de exemplu, dacă se deschide ușa cămarii, sau se deschide cutia cu fursecuri.

Huskii își pot exprima entuziasmul cu urlete și mormăituri pe note foarte diferite; există destul de mulți dintre ei, care devin artiști muzicali! Cu toate acestea, pentru cei neinițiați, aceste sunete de veselie sună mai mult ca și cum ai provoca dureri masive câinelui tău. Deci, aveți grijă la asociația de protecție a animalelor!

Huskies au în dotare din fabricație o blană cu auto curățare. Acest fapt îi împuternicește să se scalde în locurile cele mai murdare și noroioase, bălți, pâraie și lacuri, oricând și indiferent de vreme. Cu toate acestea, funcția de auto curățare nu se extinde la împrejurimile imediate ale unui husky.

Husky încearcă tot timpul să aibă ultimul cuvânt. Și tocmai de aceea nu poți să nu iubești acești minunați și puternici atleți.

Drumuri spre Vadu Dobrii

Mai multe drumuri leagă satul aflat la peste 1.100 de metri altitudine de celelalte cătune din Ţinutul Pădurenilor.

Vadu Dobrii este legat prin drumuri forestiere de restul satelor din zonă: Poiana Răchiţelii, Lunca Cernii de Sus, Cernişoara Florese, Bătrâna, Cerbăl, Lelese.

În ultimii ani, porțiuni din drumurile care leagă satul aflat la peste 1.100 de metri altitudine de celelalte așezări au fost modernizate.

Cel mai accesibil drum din Hunedoara spre Vadu Dobrii urcă pe valea Runcului, prin satele Govâjdia și Runcu Mare. Pe ultimii aproape 30 de kilometri, cu excepția sectorului din satul Runcu Mare, este doar pietruit.



Un alt drum, modernizat parțial, îi aduce pe călători până la trei kilometri de Vadu Dobrii, pe Vârful Muncelu, pornind din Toplița, prin valea Vălăriței și Cernișoara Florese. Ultimii 15 kilometri sunt pietruiți, până la vârful Muncelu, de unde drumul este inaccesibil autoturismelor.

Drumul cel mai adesea folosit, vara, spre Vadu Dobrii, urcă pe valea Cernei, prin comuna Lunca Cernii de Jos. Ultimii șapte kilometri, între satul Meria și Vadu Dobrii, sunt greu accesibili.