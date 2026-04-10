Vineri, 10 Aprilie 2026
Adevărul
Povestea Drumului Crucii din stațiunea Straja, unul dintre cele mai dificile pelerinaje din România

De aproape trei decenii, stațiunea montană Straja din Munții Vâlcan este, în Vinerea Mare dinaintea Paștelui, loc de pelerinaj pentru credincioși. Aici are loc „Drumul Crucii”, o procesiune religioasă de peste 10 kilometri, la care participă sute de oameni.

Drumul Crucii din Straja. Foto: Daniel Guță. ADEVĂRUL
Aflată în Munții Vâlcan, la poalele Vârfului Straja (1.865 de metri), care desparte județele Hunedoara și Gorj, stațiunea montană Straja a devenit un reper al turismului de iarnă în România.

De la graniță carpatică, la lupte, schi și turism religios

Munții Vâlcan au fost de-a lungul timpului un loc emblematic pentru români. Până în 1918, au reprezentat granițele naturale dintre Transilvania și Muntenia, păzite, pe de-o parte, de grănicerii austro-ungari, iar pe de cealaltă parte, de români.

În Primul Război Mondial, au fost locul unor lupte grele între armatele române și cele austro-ungare și germane, în care au murit peste 1.000 de ostași. Tranșeele săpate la poalele Vârfului Straja și monumentele ridicate în Straja, Pasul Vâlcan și în Defileul Jiului, de la poalele munților, amintesc și acum de confruntările din trecut.

Din anii ’30, pârtiile din Straja, numite „Platoul Soarelui”, folosite inițial ca loc de pregătire la schi pentru regimentul de jandarmi înființat aici, au devenit tot mai populare pentru turiști. Vechile cantoane au lăsat, în anii ’50, locul primei cabane turistice, fosta cabană Straja, folosită de pasionații de drumeții și schi și, mai ales, de minerii întreprinderii din Lupeni, de care aparținea.

În ultimele două decenii, în jurul cabanei Straja s-a dezvoltat un sat de vacanță, în mijlocul căruia schitul ridicat în 1999 a devenit o atracție turistică și un loc de pelerinaj în Vinerea Mare, dinaintea Paștelui.

„Anul acesta, «Drumul Crucii» din Lupeni - Straja este parcurs pentru a 27-a oară. Pentru că el a început în Vinerea Mare din anul 2000, la inițiativa ctitorului Schitului Straja, Emil - Ilie Părău, cu ocazia primului Paști pe care schitul l-a întâmpinat. Vineri, 10 aprilie 2026, pelerinajul «Drumul Crucii» va începe la ora 12, de la Biserica Sf. Nicolae din centrul orașului Lupeni, şi va continua până la Schitul Straja din munte, la altitudinea de 1.440 m, pe 10 kilometri de urcare. Cam în jur de 4 ore este durata lui. După ce Crucea va ajunge din nou la Schitul Straja şi va fi repusă la locul ei special, în bisericuța de lemn a schitului, va începe slujba Prohodului Domnului, specifică Vinerii celei Mari”, a anunțat Dimitrie Ivașco, starețul Schitului Straja, pe pagina sa de Facebook. 

Straja, stațiunea cu un „tunel al sfinților”

Pelerinajul de la Straja a dat un nou scop stațiunii montane apreciate în timpul iernii de mii de turiști și aflată printre locurile istorice din România. Straja a devenit și un loc cu încărcătură religioasă, al unuia dintre cele mai dificile pelerinaje organizate în România. Totuși, în fiecare an, sute de oameni au participat la procesiunea care urcă din Lupeni, pe „Drumul Crucii”. În drumul spre schit, alaiul se opreşte în 14 locuri, unde sunt monumente religioase, pentru a asculta slujbele ţinute de preoţi. La schitul Straja se poate ajunge și cu telegondola. 

Deasupra bisericii de lemn din Straja, unde se oprește procesiunea, în 1996 a fost înălțată Crucea Eroilor, în memoria ostașilor români care au luptat în Primul Război Mondial. Înaltă de 19 metri şi cu o anvergură de nouă metri, Crucea Eroilor din Straja veghează, de pe o culme aflată la 1.480 de metri, asupra stațiunii și orașelor din vestul Văii Jiului.

În apropiere de Crucea Eroilor din Straja a fost ridicată biserica de lemn şi câteva chilii. Locul a devenit cunoscut pentru tunelul de peste 50 de metri, folosit ca poartă de acces în curte, împodobit cu icoanele sfinţilor din Calendarul ortodox.

„Ninsorile mari din timpul iernii, viscolul care suflă cu putere şi troieneşte zăpada dădeau de furcă celor care se ocupau de bisericuţa din lemn şi care şi-au dorit ca oamenii să poată ajunge oricând la acest lăcaş de rugăciune. Aşa s-a înfiripat ideea construirii unui tunel lung de 54 de metri, care să facă legătura între drumul principal din staţiunea Straja şi bisericuţa din lemn. Lucrările de construcţie ale tunelului s-au încheiat în anul 2006, iar ceea ce a rezultat din mâinile meşterilor a luat forma unui calendar special, unic în România”, arată reprezentanţii staţiunii.

Pe pereții tunelului au fost pictaţi 365 de sfinţi, în ordinea în care sunt sărbătoriţi în câte o zi din an.

„O candelă este veşnic aprinsă în acest tunel şi este mutată în fiecare zi în faţa icoanei sfântului care marchează data curentă din calendar. Oamenii apreciază acest inedit tunel al sfinţilor. Intră în tunel pe o poartă mare din lemn, îşi caută ziua de naştere şi apoi văd chipul sfântului din acea zi, aşa după cum este trecut el în calendarul ortodox”, informau administratorii stațiunii.

Drumul Crucii din Straja a rămas cel mai popular eveniment religios legat de istoria stațiunii montane.

