Peste 10.000 de oameni au sărbătorit pe stadion promovarea echipei de fotbal Corvinul Hunedoara VIDEO

Peste 10.000 de oameni au sărbătorit miercuri, 7 iunie 2023, promovarea echipei de fotbal Corvinul Hunedoara în Liga a doua, după 15 ani (video).Meciul de baraj cu echipa Unirea Ungheni a stabilit un număr record de spectatori pe Stadionul Michael Klein în ultimele trei decenii.

Fotbalul a rămas una dintre marile pasiuni ale hunedorenilor, iar meciul pe care Corvinul Hunedoara l-a câștigat, miercuri, 7 iunie 2023, cu 4 – 1, în fața echipei Unirea Ungheni, concurentă la promovarea în Liga a doua de fotbal, a arătat acest lucru.

Peste 10.000 de oameni au umplut tribunele din Stadionul Michael Klein, în finala barajului pentru promovare, din care clubul de fotbal din Hunedoara a ieșit învingător.

În meciul tur, câteva sute de hunedoreni au fost prezenți pe stadionul din Ungheni (județul Mureș) pentru a-și încuraja echipa favorită, care s-a impus cu 2 – 1. La finalul meciului, sute de oameni au intrat pe teren, pentru a sărbători promovarea echipei de fotbal, în Liga a doua.

Corvinul Hunedoara revine, astfel, după 15 ani, în Liga a doua de fotbal. Echipa de fotbal din Hunedoara a retrogradat în sezonul 2007 – 2008, în vremea în care se numea Corvinul 2005 Hunedoara.

La mijlocul sezonului 2004 – 2005, Corvinul Hunedoara fusese dezafiliată de la Federația Română de Fotbal, pentru neachitarea unor datorii către câțiva dintre jucătorii ei.

Până în sezonul trecut, când municipalitatea a achiziționat brandul Corvinul Hunedoara, ajuns în posesia unui om de afaceri din București, nici numele echipei nu mai putit fi folosit de echipa de fotbal locală.

Istoria clubului Hunedoarei

Corvinul Hunedoara are o istorie de peste un secol. Clubul a fost fondat în 1921, iar de-a lungul timpului a purtat şi mai multe denumiri. În vara anului 1960, Corvinul a promovat în Divizia Naţională A de fotbal, însă a retrogradat un an mai târziu în Divizia B, apoi după un an în Divizia C.

Până în 1970, când a revenit la numele „Corvinul”, echipa de fotbal din Hunedoara a activat în ligile B şi C, sub numele de „Siderurgistul” şi „Metalul”.

În 1976, Corvinul Hunedoara a revenit în prima ligă de fotbal a României, iar timp de aproape două decenii a înregistrat cele mai bune performanţe din istoria saparticiparea în Cupa UEFA și locuri fruntașe în clasament.

În anii ’80, echipa era condusă de Mircea Lucescu și îi avea în componență pe Michael Klein, Romulus Gabor, Ioan Andone, Radu Nunweiller, Mircea Lucescu, Florin Văetuş, Ioan Petcu, Florea Dumitrache, Mircea Rednic şi alţi fotbalişti care urmau să confirme la naţionala României.

Stadionul Michael Klein va fi demolat

Povestea vechiului stadion de fotbal din Hunedoara (video) a început în anii ’50. Complexul sportiv, numit „1 Mai” în acei ani, a fost construit în aproximativ cinci ani și cuprindea arena de fotbal, un bazin de înot, terenuri de volei, de baschet și de tenis de câmp.

Primul meci oficial disputat de Corvinul Hunedoara pe stadionul local a avut loc în 2 mai 1960, între echipa locală şi CFR Arad şi s-a încheiat cu victoria gazdelor, cu scorul de 1 – 0.

La finalul sezonului, Corvinul Hunedoara a promovat atunci în prima ligă de fotbal a României. Aproape 16.000 de oameni – capacitatea maximă a arenei - au luat loc în tribune, în meciul de la inaugurarea arenei.

Doi ani mai târziu, peste 20.000 de oameni l-au întâmpinat din tribunele și de pe terenul stadionului din Hunedoara pe Nikita Hrușciov, liderul Uniunii Sovietice din acei ani, aflat în vizită la Hunedoara.

Stadionul Michael Klein din Hunedoara va fi demolat pentru a lăsa locul unui nou stadion, ce va fi construit cu fonduri de la Compania Națională de Investiții.

„Dacă procedurile decurg fără obstacole neprevăzute, cred că în toamna acestui an ne vom putea apuca de lucrările de demolare”, informa recent primarul Dan Bobouțanu.

În locul vechii arene, proiectul prevede construcția unui stadion din Hunedoara cu 10.100 de locuri - toate pe scaune, spaţii de cazare pentru sportivi, restaurant-cantină, coffee-corner, parcări subterane şi supraterane, sală de fitness multifuncţională, instalație de nocturnă, tabele electronice de marcaj și ecrane-gigant și o suprafață de joc cu iarbă naturală, cu încălzire și drenaj – fiind o arenă clasificată în categoria 4 a UEFA, eligibilă pentru organizarea unor competiții europene. Noul stadion nu va mai avea, însă, pistă de atletism.