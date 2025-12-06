Cazul ciudat al profesorului de la Harvard reținut după ce a tras cu un pistol cu aer comprimat lângă o sinagogă. Explicația universitarului

Un universitar brazilian, profesor invitat la Facultatea de Drept a Universității Harvard, a fost arestat de autoritățile americane de imigrație, după ce a tras cu un pistol cu aer comprimat lângă o sinagogă din Massachusetts, cu o zi înainte de sărbătoarea evreiască de Yom Kippur, relatează USA Today.

Carlos Portugal Gouvea, profesor asociat la Facultatea de Drept din Sâo Paulo, care a predat la Harvard în semestrul de toamnă, a fost reținut pe 3 decembrie și între timp a fost acord să părăsească țara, pentru a nu fi deportat, potrivit Departamentului de Securitate Internă al SUA.

Departamentul de Stat al SUA i-a revocat acestuia viza temporară de non-imigrant în urma a ceea ce administrația Trump a descris drept un „incident antisemit”, cu toate că autoritățile locale au prezentat un raport diferit asupra incidentului.

„NU vă puneți cu lăcașurile de cult sau credincioșii din această țară”, a reacționat Harmeet K. Dhillon, șeful diviziei pentru drepturi civile din cadrul Departamentului de Justiție al SUA, pe rețelele de socializare, după incident. „Nu în timp ce eu sunt la cârmă”.

Gouvea a fost arestat după ce poliția din Brookline, Massachusetts, a primit o sesizare despre o persoană cu o armă în apropierea Templului Beth Zion pe 1 octombrie, în ajunul sărbătorii evreiești. Profesorul a declarat poliției că folosit arma împotriva unor șobolani ce mișunau în zonă, conform unui raport al departamentului.

Liderii templului au declarat că incidentul nu are elementele unui caz motivat de antisemitism, o versiune susținută de poliția din Brookline, care a lansat ancheta.

Potrivit ziarului universității Harvard Crimson ,conducerea sinagogii i-a informat pe enoriași într-un e-mail că Gouvea le-a spus poliției că „nu era conștient că locuiește lângă o sinagogă și că trage cu arma cu aer comprimat lângă aceasta sau că este o sărbătoare religioasă”.

Profesorul a fost de acord să plătească o amendă de 386 de dolari, ca parte a unui acord de recunoaștere a vinovăției ce prevede șase luni de probațiune pentru acuzația de detonare ilegală a unei arme cu aer comprimat. Acuzațiile de vandalism, tulburare a liniștii publice au fost retrase.

Arestarea lui Gouvea vine în contextul în care administraţia Trump a făcut presiuni asupra Harvard pentru a ajunge la un acord în privința unor acuzaţii pe care le-a făcut la adresa universității din Ivy League, inclusiv că Harvard nu ar fi făcut suficient pentru a combate antisemitismul şi a proteja studenţii evrei din campus, pe fondul protestelor pro-palestiniene din timpul războiului între Hamas și Israel.