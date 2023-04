Un stadion legendar din România va fi demolat. Povestea arenei de fotbal Corvinul Hunedoara VIDEO

Stadionul Michael Klein din Hunedoara își trăiește ultimele luni de existență. Va fi demolat, pentru ca în locul lui să fie construită o altă arenă.

Corvinul Hunedoara activează în Liga a treia de fotbal și va juca meciuri de baraj pentru promovarea în Liga a doua.

Următoarele meciuri disputate pe teren propriu de echipa de fotbal din Hunedoara sunt printre ultimele care mai pot fi văzute de localnici în vechiul stadion „Michael Klein”, fost Corvinul (video).

Stadionul Michael Klein din Hunedoara va fi demolată pentru a lăsa locul unui nou stadion, ce va fi construit cu fonduri de la Compania Națională de Investiții.

„Dacă procedurile decurg fără obstacole neprevăzute, cred că în toamna acestui an ne vom putea apuca de lucrările de demolare. S-au început demersurile pentru întocmirea documentaţiei necesare licitaţiei de care e nevoie pentru întocmirea proiectului tehnic pentru demolare şi pentru execuţia efectivă lucrărilor de demolare. E un pic mai complicat decât pare, fiind vorba despre un stadion. În paralel, Compania Naţională de Investiţii va derula, la rândul său, o licitaţie pentru desemnarea proiectantului şi executantului de lucrări pentru ridicarea noului stadion”, afirma, recent, primarul Dan Bobouțanu.

→ Imaginea 1/27: Stadionul Corvinul Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (26) jpg

Conform studiului de fezabilitate, noul stadion din Hunedoara va avea 10.100 de locuri - toate pe scaune, spaţii de cazare pentru sportivi, restaurant-cantină, coffee-corner, parcări subterane şi supraterane, sală de fitness multifuncţională, instalație de nocturnă, tabele electronice de marcaj și ecrane-gigant și o suprafață de joc cu iarbă naturală, cu încălzire și drenaj – fiind o arenă clasificată în categoria 4 a UEFA – eligibilă pentru organizarea unor competiții europene.

Stadionul Corvinul Hunedoara inaugurat în 2 mai 1960

Povestea vechiului stadion de fotbal din Hunedoara a început în anii ’50. Complexul sportiv, numit „1 Mai” în acei ani, a fost construit în aproximativ cinci ani și cuprindea arena de fotbal, un bazin de înot, terenuri de volei, de baschet și de tenis de câmp.

Primul meci oficial disputat de Corvinul Hunedoara pe stadionul local a avut loc în 2 mai 1960, între echipa locală şi CFR Arad şi s-a încheiat cu victoria gazdelor, cu scorul de 1 – 0. La finalul sezonului Corvinul Hunedoara a promovat atunci în prima ligă de fotbal a României. Aproape 16.000 de oameni – capacitatea maximă a arenei - au luat loc în tribune, în meciul de la inaugurarea arenei.

„La fiecare sărbătoare constructorii hunedoreni au predat în folosință câte un obiectiv. Ei au respectat această tradiție și acum, de 1 Mai 1960. Constructorii au făcut hunedorenilor un dar minunat: Complexul sportiv 1 Mai. Așadar, mult așteptatul stadion este gata. Instalat comod pe tribună, dumneata, spectatorule, ai posibilitatea să urmărești jocul în condiții optime. Te încântă gazonul întins, ca pânza unei mese de biliard care permite desfășurarea unui joc de calitate, echipele nentaiputând să acuze terenul... denivelat. Și cu siguranță că dumneata, sperctatorule, urmărind mulțumit jocul — mai ales dacă echipa preferată conduce – te vei gândi o clipă și la constructori, cei care au muncit zi și noapte la crearea acestui stadion... Stadionul este al nostru, să-l păstrăm. Să-l îngrijim ca pe propria noastră casă”, informa ziarul local „Uzina noastră”, din Hunedoara.

Anii de glorie ai Corvinul Hunedoara

În vara anului 1960, Corvinul a promovat în Divizia Naţională A de fotbal, însă a retrogradat un an mai târziu în Divizia B, apoi după un an în Divizia C.

Până în 1970, când a revenit la numele „Corvinul” echipa de fotbal din Hunedoara a activat în ligile B şi C, sub numele de „Siderurgistul” şi „Metalul”.

În 1976, Corvinul a revenit în prima ligă de fotbal a României, iar timp de aproape două decenii a înregistrat cele mai bune performanţe din istoria sa.

În anii ’80, din echipa condusă de Mircea Lucescu făceau parte Klein, Gabor, Andone, Nunweiller, Lucescu, Văetuş, Petcu, Dumitrache, Rednic şi alţi fotbalişti care urmau să confirme la naţionala României şi la echipe ca Steaua şi Dinamo.

Clubul a intrat în declin la sfârșitul anilor ’90 și a fost dezafiliat de Federația Română de Fotbal în 2004 pentru datorii faţă de jucători. Corvinul Hunedoara activează în prezent în Liga a treia de fotbal, având șanse la promovarea în liga secundă.