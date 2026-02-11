Video Licența pentru proiectul Certej va fi prelungită. Zăcământul conține peste 60 de tone de aur și sute de tone de argint

Licența de exploatare pentru perimetrul minier Certej va fi prelungită, potrivit hotărârii instanței Curții de Apel Alba Iulia. Deva Gold rămăsese fără ea în ianuarie 2025. Licența a expirat, iar ședința de Guvern în care urma să fie dezbătută prelungirea ei nu a mai avut loc.

Compania Deva Gold a câștigat, în primă instanță, procesul cu statul român, în care a solicitat prelungirea licenței de exploatare a perimetrului minier Certej, din Hunedoara. Decizia a fost anunțată de Curtea de Apel Alba Iulia, în procesul dintre compania minieră și Guvernul României.

„Instanța admite petitul principal al acţiunii formulate de reclamanta Deva Gold, în contradictoriu cu pârâtul Guvernul României. Obligă pârâtul să adopte cu celeritate hotărârea de guvern prin care să aprobe Actul adiţional nr. 11/2024 de prelungire a licenţei nr. 534/1999. Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Curtea de Apel Alba Iulia, sub sancţiunea nulităţii. Pronunţată azi, 11 februarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanței”, arată Curtea de Apel Alba Iulia.

Minele metalice din zona comunei Certeju de Sus au fost închise în 2006. Din anii 2000, în Certeju de Sus a fost plănuit un nou proiect minier. Licența pentru derularea lui a fost obținută în 1999, iar exploatarea minieră propusă, începând din anii 2000, dar blocată în prezent, viza extragerea, într-o perioadă de 16 ani, a peste 63 de tone de aur și a aproape 375 de tone de argint. Proiectul era derulat de Deva Gold, deținută în majoritate de Eldorado Gold Corporation (aproximativ 80 la sută) și de statul român, prin Minvest Deva (circa 20 la sută).

La 24 ianuarie 2025, odată cu expirarea licenței de exploatare a perimetrului minier, aceasta nu a mai fost prelungită, deoarece ședința de guvern în care figura pe ordinea de zi nu a mai avut loc cu o zi înainte de termenul-limită. Compania minieră a dat în judecată statul român pentru prelungirea licenței, iar procesul s-a aflat pe rolul Curții de Apel Alba Iulia, cu termen la 9 februarie.

Compania a renunțat la folosirea cianurii

Din anii 2000 și până în prezent, mai multe organizații de mediu au contestat proiectul în justiție și au obținut suspendarea, apoi anularea succesivă a autorizațiilor și documentațiilor necesare începerii exploatării, fapt care a dus la blocarea întregului proiect minier.

Printre argumentele invocate s-au numărat folosirea cianurii (toxică) în procesul de separare a aurului din minereu, amplasarea instalațiilor miniere prea aproape de zone locuite și de cursuri de apă, precum și defrișările necesare realizării lucrărilor. Compania a transmis că a renunțat la folosirea cianurii.

Recent, Eldorado Gold Corporation s-a retras din proiectul minier, iar pachetul majoritar deținut de compania canadiană a fost preluat de fondul de investiții Varvara Development Group (VARDEV).

„Suprafața ocupată de noul proiect minier va fi de circa 250 de hectare doar pe teritoriul comunei Certeju de Sus, redusă față de cea inițială. Ne-am oprit la concentrate, pentru a nu mai folosi cianura în noul proiect și nici nu vom produce sterile umede. Contestațiile legate de proiect au vizat în principal folosirea cianurii. Noi am scos din actualul proiect atât folosirea cianurii, cât și celelalte aspecte vizate de contestatarii proiectului”, a afirmat Nicolae Stanca, directorul Deva Gold, devenită subsidiară a VARDEV.

Potrivit companiei miniere, proiectul ar presupune investiții de aproximativ un miliard de euro și ar putea crea, în următorii 15 ani de la începerea sa, peste 1.000 de locuri de muncă în zonă. Reprezentanții investitorului au susținut recent că implementarea noului proiect depinde atât de acordarea licenței de exploatare, cât și de avizele de mediu, proceduri care vor mai dura cel puțin un an.