Vineri, 30 Ianuarie 2026
Doi polițiști din Hunedoara au salvat în ultimul moment un bărbat care se spânzurase

O intervenție contracronometru a polițiștilor din Hunedoara a făcut diferența dintre viață și moarte pentru un bărbat de 45 de ani care a încercat să se sinucidă.

Laurențiu și Cornel, agenții care l-au salvat pe bărbat. FOTO IPJ Hunedoara
Laurențiu și Cornel, agenții care l-au salvat pe bărbat. FOTO IPJ Hunedoara

Bărbatul a sunat la 112 în toiul nopții, însă nu a mai reușit să comunice cu operatorul, iar primele indicii au sugerat o situație extrem de gravă. Pe fundal se auzeau doar foșnete și o respirație îngreunată, existând suspiciunea unei tentative de suicid.

După primirea apelului, o patrulă formată din doi agenți de poliție s-a deplasat imediat către locația indicată. Pentru a ajunge la bărbat, polițiștii au fost nevoiți să parcurgă sute de metri prin zăpadă, în întuneric.

Polițiltii salvatori. FOTO IPJ Hunedoara
Polițiltii salvatori. FOTO IPJ Hunedoara

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Hunedoara, agenții au găsit bărbatul de 45 de ani spânzurat cu o funie de o grindă. Fără ezitare, polițiștii au tăiat funia, l-au așezat la sol și au constatat că acesta prezenta semne vitale, însă nu coopera.

„Ei sunt Laurențiu și Cornel, colegii noștri din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Hunedoara, cei care au salvat viața unui bărbat aflat în dificultate Pe 28 ianuarie 2026, în urma unui apel la 112 care indica un pericol iminent, agenții de poliție Laurențiu și Cornel au intervenit rapid și fără ezitare. Au străbătut peste 300 de metri prin zăpadă, pe întuneric, pentru a ajunge la locuința unui bărbat de 45 de ani, pe care l-au găsit într-o situație critică”.

„Au menținut victima în siguranță până la sosirea echipajului medical”

Polițiștii au reușit să-i salveze viața.

„Prin prezență de spirit, calm și profesionalism, cei doi polițiști au intervenit imediat, au acordat primul ajutor și au menținut victima în siguranță până la sosirea echipajului medical. Bărbatul a fost transportat la spital, iar în prezent starea acestuia este stabilă”.

Din verificările efectuate a reieșit că bărbatul locuia singur și se confrunta cu dificultăți familiale, situație cunoscută polițiștilor. În prezent, starea acestuia este stabilă, fiind sub supraveghere medicală.

Reprezentanții IPJ Hunedoara subliniază că intervenția promptă a agenților „demonstrează că dincolo de uniformă sunt oameni dedicați, pregătiți să protejeze viața, indiferent de condiții”.

Recomandări preventive în cazurile de tentativă de suicid:

Polițiștii transmit câteva recomandări esențiale pentru a preveni tragediile:

Fiți atenți la semnele de alarmă: izolare, schimbări bruște de comportament, mesaje de adio!

 Vorbiți deschis cu cei aflați în dificultate și încurajați-i să ceară ajutor!

În situații de urgență, apelați imediat 112!

Sprijinul familiei, al prietenilor și al specialiștilor poate salva vieți!

„ Împreună, putem face diferența”, a transmis IPJ Hunedoara.

Hunedoara

