Blestemul unui faimos castel din Țara Hațegului. Baronul care l-a moștenit îl folosea ca bordel VIDEO

De peste un deceniu, castelul Kendeffy din Sântamaria Orlea, un loc legendar al Țării Hațegului, a rămas sub lacăt, iar timpul și-a pus amprenta pe el. Baronul Polco, ultimul său proprietar a ajuns în închisoare, lăsându-l părăsit.

Cel mai faimos castel din Țara Hațegului a rămas pustiu de peste un deceniu. Vechi din secolul al XVIII-lea, castelul Kendeffy din Sântamaria Orlea (video), aflat la marginea Hațegului, a fost reședință a familii Kendeffy (Cândea) - una dintre cele mai vechi familii nobiliare românești din Transilvania, maghiarizată în secolele trecute.

Aici au locuit mai multe generații din familia Kendeffy și tot aici a fost cazat prințul Rudolf din familia imperială a Austro-Ungariei, care în 1882 a pornit într-o expediţie de o săptămână în Retezat.

„În castelul în care am locuit, am găsit o pereche de şoimi şi în fiecare seară era o adunare de coţofene în grădină, aşa cum nu am văzut niciodată. Sute de păsări s-au adunat într-un spaţiu mic de nu mai mult de o sută de metri lungime de cincizeci lăţime. Au ţipat şi s-au certat pentru cele mai bune locuri din adăpost. Nu departe de acest loc, un număr egal de ciori grive s-au adunat să se culce împreună în trei plopi din mijlocul satului Sântamaria Orlea”, relata prinţul moştenitor în jurnalul său de călătorie.

Aici au fost aduse vestigii din Sarmizegetusa romană

Castelul Kendeffy a fost înființat pe drumul antic roman care lega colonia Sarmizegetusa și dealul Orlea, la poalele căruia se unesc râurile Strei, Sibișel, Galbina (Fărcădin) și Râul Mare. Aici, potrivit unor autori, ar fi fost antica Sarmizegetusa dacică și tot aici ar fi fost descoperită marea comoară a lui Decebal.

Castelul din Țara Hațegului a fost în trecut un loc în care erau aduse cele valoroase vestigii provenite din ruinele fostului oraș roman Sarmizegetusa Ulpia Traiana.

„Afară de familia Kendeffy au mai fost în Sântamaria Orlea și alte familii nobile și castelul însuși se pare a fi fost al Apafieșilor. În odăile castelului se află mai multe pietri romane, cu inscripții aduse de la Sarmizegetusa, partea cea mai mare însă le-a fost dăruit Nicolae Kendeffy în anul 1733 colonelului Arisosti ca să le transporte la Viena. Dar pluta pe care au fost încărcate la Deva s-a scufundat lângă Seghedin, în Mureș, și s-au pierdut toate”, scria dr. Jacob Radu, în „Istoria vicariatului greco-catolic al Hațegului” (1913).

După 1921, prin Reforma agrară, statul român a intrat în posesia unor suprafețe și moșii întinse deținute de familia Kendeffy în Țara Hațegului și Retezat. „Fără excepţie, exproprierea s-a făcut prin acordare de despăgubiri, statul român plătind sume imense”, informa un raport al Curţii de Conturi, din 2013.

Ultimul Kendeffy, deposedat de avere

După Reforma Agrară, familia Kendeffy a rămas cu peste 10.000 de hectare de terenuri și mai multe proprietăți în acest ținut, printre care castelul din Sântamaria Orlea, însă doar până după Al Doilea Război Mondial.

Gabor Kendeffy (1875-1962), ultimul urmaș al familiei Kendeffy care a stăpânit castelul din Țara Hațegului, a fost deposedat de avere, odată cu instaurarea regimului comunist. A murit la Hațeg, în 1962, văzându-și castelul în care locuise până 1946 transformat în Întreprindere Agricolă de Stat (I. A. S.).

La începutul anilor ’80, autoritățile locale au reușit renovarea clădii vechi de peste două secole într-un hotel – restaurant, iar vecinătatea ei a funcționat o tabără școlară. După 1990, o serie de presupuși urmaşi ai familiei Kendeffy l-au revendicat, iar în 2006 în posesia lui a intrat, în urma unei decizii a instanței, Paul von Darany, un pensionar german cu cetăţenie maghiară, pe care localnici au ajuns să îl cunoască sub numele de „baronul Polco”.

Baronul Polco l-a transformat în bordel

Paul von Daranyi a venit în Hațeg la începutul anilor ’90, pentru a revendica monumentul. A locuit în chirie în Hațeg, iar apoi, pentru câțiva ani, s-a stabilit la castel.

→ Imaginea 1/9: castelul santamaria orlea

„În perioada care a frecventat oraşul Haţeg şi a locuit aici, Pal von Daranyi a fost observat în repetate rânduri în compania unor minore, cu care a întreţinut relaţii sexuale în schimbul unor sume de bani sau alte bunuri pe care le oferea acestora. Aceste „preocupări” ale inculpatului au ajuns de notorietate în oraş şi localităţile limitrofe, aspect favorizat şi de starea economico-socială a zonei, starea de sărăcie a victimelor care au fost de acord şi au întreţinut relaţii intime cu acesta pentru diferite foloase materiale”, informau procurorii care l-au trimis în judecată pentru abuzarea sexuală a unor minore.

În 2013, baronul Polco, ajuns la vârsta de 73 de ani, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru coruperea sexuală a cel puțin cinci adolescente, unele cu vârsta de 13 ani.

Victimele sale, aduse la castelul acestuia de doi localnici, proveneau din familii sărace din zona Hațegului și erau răsplătite de Paul von Daranyi cu câteva zeci de lei pentru serviciile sexuale. Unele adolescente erau invitate să locuiască la castel sub pretextul că vor fi plătite pentru a face curăţenie.

„O tânără relata că a lucrat o perioadă la castelul Kendeffy şi a acceptat să întreţină relaţii sexuale cu Polco, pentru care a primit suma de 150 de lei. Polco o întreba mereu dacă nu are o gagică sau prietenă pe care să o ducă la el pentru aceleaşi scopuri”, arătau anchetatorii.

Cea mai veche biserică medievală

După condamnarea baronului Polco, moșia pe care acesta a dobândit-o la Sântamaria Orlea a rămas sub lacăt, iar timpul și-a pus amprenta asupra ei. Acoperișul de tablă al clădirii a ruginit, iar în unele locuri s-a desprins, lăsând apele pluviale să se scurgă în podul acestuia.

La câțiva pași de castel, călătorii descoperă biserica medievală din Sântamaria Orlea, ridicată în secolul al XIII-lea.

Biserica, o fostă abație benedictină, închinată Sfintei Maria, a fost, de-a lungul timpului, loc de rugăciune al comunităţilor de catolici, ortodocşi şi calvini reformaţi din Ţara Haţegului. Ea se numără printre cele mai vechi biserici din spaţiul românesc, iar în interiorul ei se găsesc cele mai vechi picturi murale din bisericile României.

Lăcașul istoric împreună cu dealul la poalele căruia se află au dat numele satului Sântamaria Orlea, aflat la circa trei kilometri de Hațeg.