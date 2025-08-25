Ucraina dezvăluie oficial noua versiune a rachetei Neptun cel lung, cu o rază de acțiune de 1.000 km

Ucraina a dezvăluit ceea ce pare a fi versiunea modernizată, cu rază lungă de acțiune, a rachetei sale de croazieră Neptun, ce poate să lovească ținte aflate la până la 1.000 de kilometri, a relatat luni Defense Express.

Inițial, Neptun a fost o rachetă antinavă produsă de Ucraina, lansată de la sol, cu o rază maximă de acțiune de 300 de kilometri, pe care forțele ucrainene au folosit-o în aprilie 2022 pentru a scufunda nava amiral a flotei ruse a Mării Neagre, Moskva.

O imagine a rachetei modernizate a apărut într-un videoclip publicat pe 24 august de portalul de arme Zbroia pe Instagram.

Potrivit Defense Express, racheta prezentată este probabil o versiune modernizată a rachetei antinavă Neptun — denumită informal „Neptun cel Lung”. Lungimea sa estimată ar putea depăși șase metri, susține publicația.

În martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski anunța că acest model a finalizat cu succes testele și a fost utilizată în luptă.

Potrivit lui Fabian Hoffmann, cercetător doctorand la Universitatea din Oslo, specializat în tehnologia rachetelor, principala îmbunătățire a celei mai recente versiuni este cel mai probabil sistemul de ghidare.

Versiunea originală anti-navă se bazează pe ghidare radar, care este eficientă atunci când „ai o navă inamică mare pe care radarul tău o poate ținti”.

„Dar acest lucru nu este foarte util într-un mediu terestru, care este încărcat, și unde nu ai aceste tipuri de semnături radar foarte ușor de discriminat”, a declarat el pentru Kyiv Independent.

„Probabil veți dori să înlocuiți asta cu ceva de genul unui radar în infraroșu pentru imagini sau al unui radar electro-optic”, a adăugat el.

Ukrainska Pravda a relatat, citând surse nedivulgate, că racheta Neptun cel Lung a fost folosită pentru a lovi o rafinărie de petrol din regiunea Krasnodar din Rusia, pe 14 martie.

Dar un alt anunț riscă să pună în umbră actualizările privind noua Neptun.

Ucraina a anunțat recent că plănuiește să înceapă producția în masă a rachetei de croazieră Flamingo în această iarnă. Aceasta a fost produsă în Ucraina și are o rază de acțiune de circa 3.000 de kilometri, având un focos de 1.150 de kilograme, față de focosul de 150 de kilograme al lui Neptun cel Lung.

„Dacă producătorul reușește să lanseze această rachetă în număr semnificativ, și nu este vorba doar de un truc de marketing... atunci, ca să fiu sincer, o rachetă de croazieră Neptun modernizată, în ceea ce privește importanța sa, scade semnificativ”, a spus Hoffman.

Ucraina și-a mărit continuu producția internă de arme. Zelenski a declarat pe 16 aprilie că peste 40% din armele folosite pe linia frontului sunt produse în Ucraina, inclusiv peste 95% din dronele folosite pe câmpul de luptă.

În iunie, presa ucraineană a relatat că racheta balistică Sapsan cu rază scurtă de acțiune, fabricată în Ucraina, a finalizat cu succes testele de luptă și este în curs de producție în serie. Zelenski a dezvăluit anterior, de asemenea, că Ucraina a dezvoltat o altă armă internă, hibridul rachetă-dronă Palianiția .