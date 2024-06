Alegeri locale 2024. Deva are un nou primar. Victorii ale candidaților PSD în municipiile Hunedoarei

Au fost anunțate primele rezultate la alegerile locale din 2024. În județul Hunedoara, candidații PSD au obținut cele mai multe voturi, iar municipiul Deva va avea un primar PSD, după aproape trei decenii.

Peste 25.000 de oameni au votat, în municipiul Deva, la alegerile locale și europarlamentare din 9 iunie 2024. Duminică, prezența la vot în reședința județului Hunedoara a fost de peste 45 la sută, mai ridicată față de cele înregistrate la alegerile precedente.

Lucian Rus, candidatul PSD, va deveni primar al municipiului Deva, după ce l-a învins pe Florin Oancea (PNL), actualul primar actual al reședinței de județ. Duminică, aproape de miezul nopții, Florin Oancea și-a recunoscut înfrângerea.

„Este adevărat, am pierdut aceste alegeri. Îl felicit pe Lucian Rus. A fost o campanie dură, din punctul meu de vedere, cea mai murdară de la Revoluție. Toate atacurile au fost concertate înspre mine. Mi-am asumat, am dus cum am putut această luptă, împreună cu colegii din PNL. Devenii sunt cei care au întotdeauna dreptate. Dacă devenii au considerat că este nevoie de schimbare eu le respect punctul de vedere”, a declarat Florin Oancea.

Lucian Rus, noul primar al municipiului Deva, a deținut funcția de secretar de stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Este primul primar PSD al Devei, ales în ultimele trei decenii.

Alegeri locale în Hunedoara: primarul Dan Bobouțanu, reales

În Hunedoara, Dan Bobouțanu, actualul primar al municipiului, și-a revendicat victoria la scurt timp după alegerile locale din 9 iunie 2024. Se află la al treilea mandat de primar, pe care susține că l-a câștigat la un scor zdrobitor.

„Sunt convins că am câștigat, și am câștigat cu un scor istoric, nu doar pentru Hunedoara, ci și pentru România”, a declarat primarul Hunedoarei, Dan Bobouțanu, candidat PSD la alegeri.

În municipiul Hunedoara au votat 21.772 de oameni, prezența la vot fiind de 38 la sută, puțin mai ridicată decât la alegerile locale din anul 2020.

În județul Hunedoara, toate cele șapte municipii vor avea primari PSD. Primele rezultate la alegerile locale arată că Laurențiu Nistor (PSD), actualul președinte al Consiliului Județean Hunedoara, a obținut un nou mandat în funcția de președinte al instituției.

Rezultate alegeri locale 2024 în Hunedoara

La fel ca în Deva, și alți primari din județul Hunedoara au pierdut în fața contracandidaților lor la alegerile locale din 9 iunie 2024.

În Simeria, primarul Iulius Bedea (PSD) a fost învins de fostul primar Emil Rîșteiu (PNL). Iulius Bedea a fost, în ultimele luni, în centrul unor scandaluri pentrecute în primărie. A agresat un angajat al primăriei, încercând să îl scoată cu forța din birou și a refuzat să semneze ștatele de plată ale salariaților primăriei.

Ovidiu Vlad (PNL) a devenit primar al orașului Geoagiu, după ce l-a învins pe actualul primar Vasile Cărăguț (PSD), arată rezultatele neoficiale ale scrutinului.



Prezența la vot în județul Hunedoara a fost, duminică, la alegerile locale, de aproape 50 la sută.