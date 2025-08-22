Traficul cu feribotul pe ruta Oryahovo-Bechet, suspendat temporar din cauza nivelului scăzut al Dunării

Poliția de Frontieră Giurgiu anunță că activitatea feribotului care asigură traversarea Dunării pe ruta Oryahovo-Bechet a fost suspendată temporar.

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a transmis că măsura a fost luată în urma notificării primite de la Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu. „Din cauza nivelului scăzut al fluviului Dunărea, platforma feribotului care deservește ruta Oryahovo-Bechet își suspendă temporar activitatea”, se arată în informarea transmisă.

Recomandări pentru șoferi și pasageri

Autoritățile recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze pentru alte rute și puncte de trecere a frontierei, până la reluarea circulației feribotului.

„Reluarea traficului va fi anunțată imediat ce condițiile vor permite reluarea în siguranță a activității”, au mai precizat oficialii Poliției de Frontieră.