„Se ard cozonacii în cuptor!” Scuza incredibilă a unei şoferiţe care gonea cu 176 km/oră prin Constanţa:

O șoferiță din Constanța a dus pregătirile de Paște la extrem, fiind prinsă circulând pe DN 38 cu 176 km/h. Explicația oferită polițiștilor a fost pe cât de sinceră, pe atât de… savurată de internauţi, după ce incidentul a fost distribuit de agenţi pe reţelele sociale.

În plină perioadă a pregătirilor de Paște, când timpul pare că nu mai ajunge pentru toate, o femeie de 35 de ani din Constanța a ales să grăbească lucrurile vineri, 10 aprilie, apăsând mult prea tare pedala de accelerație. Pe DN 38, aceasta a fost surprinsă de radar circulând cu 176 km/h, o viteză care depășește cu mult limitele legale și, mai ales, orice justificare rezonabilă.

Oprită de polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Rutieră Mangalia, femeia a avut o explicaţie care, în cele din urmă, i-a amuzat şi pe poliţişti: „Se ard cozonacii în cuptor!”.

„Oprită de colegii noștri de la Biroul Siguranță Rutieră Mangalia, vitezometrul s-a oprit la cifra magică de 176 km/h.

Motivul invocat? Un scenariu demn de o dramă culinară: «Se ard cozonacii în cuptor!»”, au transmis polițiștii constănțeni pe Facebook.

„Acum, noi nu știm dacă aluatul era cu nucă sau cu stafide, dar știm sigur că la o asemenea viteză, riscul nu era doar să iasă cozonacul prea rumenit, ci să se transforme întreaga mașină într-o amintire”, au adăugat aceștia.

Dincolo de partea amuzantă a incidentului, poliţiştii au tratat situaţia cât se poate de serios. Astfel, pentru viteza înregistrată, femeia s-a ales cu o amendă de peste 1.800 de lei şi a rămas fără permis de conducere pentru 120 de zile. Acum va avea timp nu doar să pregătetească pe îndelete zeci ed cozonaci, ci chiar să urmeze un curs de cofetar.

„Dragi șoferi, cozonacul se savurează în familie, nu pe radar. Indiferent cât de tare «crește» aluatul, vă rugăm să nu lăsați și viteza să crească peste limită.

Drumuri bune și sărbători liniștite tuturor!

Promitem că noi rămânem la datorie, chiar dacă nouă nu ni se arde nimic în cuptor”, şi-au încheiat poliţiştii constrănţeni postarea.