Controale în Penitenciarul Giurgiu, în urma suspiciunilor de folosire excesivă a forței. Un deținut a ajuns la ATI

Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat miercuri, 22 iulie, că a trimis o echipă de control la Penitenciarul Giurgiu, după apariția unor suspiciuni privind folosirea disproporționată a forței de către angajați în timpul unui incident. Potrivit instituției, deținutul implicat în conflict este internat la secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI).

„În data de 20 iulie 2026, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fost informată de conducerea Penitenciarului Giurgiu cu privire la producerea, în data de 19 iulie 2026, a unui incident operaţional, constând în săvârşirea unei posibile fapte de ultraj, în contextul gestionării căruia există suspiciuni privind utilizarea disproporţionată a forţei de către personalul implicat. Cu privire la acest aspect, a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu”, a anunţat, miercuri, ANP, potrivit News.ro

De aceea, ANP a dispus verificări preliminare și a cerut toate documentele relevante, precum și imaginile surprinse de camerele de supraveghere și de camerele video purtate de angajați în timpul intervenției.

„Analiza preliminară a materialului video a evidenţiat existenţa unor indicii privind utilizarea forţei într-o manieră care impune verificări aprofundate, existând, totodată, suspiciunea întrunirii elementelor constitutive ale unor infracţiuni.

În consecinţă, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor a dispus, în regim de urgenţă, deplasarea la Penitenciarul Giurgiu a unei echipe multidisciplinare, sub coordonarea Inspecţiei Penitenciare, în vederea efectuării verificărilor administrative şi a stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, a arătat ANP.

Instituţia a precizat că deţinutul implicat în eveniment este internat în cadrul Secţiei de Terapie Intensivă a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu. Potrivit informaţiilor comunicate de personalul medical, prognosticul privind evoluţia stării de sănătate este rezervat.

„Având în vedere gravitatea aspectelor constatate până în acest moment şi pentru asigurarea desfăşurării cu obiectivitate a verificărilor, personalul implicat a fost redistribuit în posturi care nu presupun contact direct cu persoanele private de libertate.

De asemenea, conducerea Penitenciarului Giurgiu a înaintat o solicitare de schimbare din funcţie, situaţia urmând a fi analizată la nivelul aparatului central. Administraţia Naţională a Penitenciarelor tratează cu maximă responsabilitate orice situaţie care poate constitui o încălcare a legii, a drepturilor persoanelor private de libertate sau a normelor profesionale aplicabile personalului din sistemul penitenciar.

Instituţia acordă întregul sprijin organelor judiciare competente şi manifestă toleranţă zero faţă de orice conduită care contravine cadrului legal şi standardelor profesionale”, a adăugat ANP.

La finalizarea verificărilor administrative şi în raport cu concluziile organelor de urmărire penală, ANP va dispune toate măsurile legale şi disciplinare care se impun.