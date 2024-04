Săpun produs în casă, transformat în afacere. „Am renunțat la cele din comerț, vreau ce e mai bun pentru familia mea“

O contabilă din Galați care făcea săpunuri pentru familia sa a obținut finanțare europeană pentru un start up ce are ca obiect producția de săpunuri și creme naturale. Are acum licență pentru nouă rețete de săpunuri.

Mirela Blaga este expert contabil și are de peste 20 de ani propria firmă de evidențe contabile. Inițial, a fost asistentă medicală, dar nu i-a plăcut mediul în care lucra și a decis să se reprofileze.

În paralel a urmat și Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor la Galați, iar când cineva din familie i-a oferit posibilitatea să îi țină contabilitatea primară la firmă, a plecat fără să se uite în urmă. Gălățeanca a devenit pasionată de producerea săpunurilor oarecum dintr-o întâmplare.

„La noi în casă soțul meu gătește. Caută permanent rețete pe internet și la un moment dat a dat peste un filmuleț cu fabricarea săpunului. Mi-a spus atunci că îl bate gândul să facă și el odată săpun. M-am uitat ironică la el, dar ideea a încolțit în mintea mea”, a povestit Mirela pentru „Adevărul” cum a început totul.

Și-a cumpărat o carte despre producerea săpunului, s-a uitat la mai multe filmulețe pe același subiect și acum 10 ani a creat primul ei săpun natural de casă pentru propria familie dintr-un considerent foarte simplu.

„Săpunurile din comerț conțin foarte multe chimicale. Practic, nu vorbim de un săpun. Pe românește, săpunul este o reacție chimică de saponificare între un ulei și o bază (soda caustică). Ele reacționează și rezultă săpunul și glicerina”, explică antreprenoarea.

Nouă rețete autorizate de săpunuri

Timp de șapte ani a produs săpunuri doar pentru propria familie, ca hobby. Spune că nu e mare filosofie. Ai nevoie de o oală, un mixer și, evident, de rețeta pentru producerea săpunului.

Ne mărturisește că după ce a folosit săpunurile naturale produse de ea, nu s-a mai putut spăla cu săpunuri din comerț, pentru că diferența este foarte mare. S-a gândit ulterior să facă din asta o afacere, dar a ezitat la început pentru că autorizarea unei rețete este destul de scumpă, în jur de 500 de euro, ținând cont că nu știa dacă săpunurile pe care le va scoate pe piață vor avea succes.

Autorizarea presupune testarea dermatologică, pentru a se verifica dacă folosirea săpunului este sigură pentru pielea umană.

A obținut licența de producere și comercializare a nouă rețete de săpunuri cu diferite arome, cele mai vândute fiind cele de lămâiță, cu lapte de capră, scorțișoară și lavandă. S-a extins apoi și la cosmetice create tot din ingrediente 100% naturale.

„Săpunurile trebuie să se încadreze între anumiți indici. Duritatea fizică nu trebuie să fie prea mică. Poate fi mai mare, pentru că săpunul rezistă mai mult în timp. Este luată în calcul cremozitatea și gradul de curățare. Dacă acesta din urmă este prea mic, poate fi bun la spălatul rufelor, dar pentru piele nu este prea grozav”, vorbește Mirela despre elementele care sunt luate în considerare la un săpun de calitate.

Mirosul, cel mai puțin important la un săpun

Mulți dintre noi își aleg săpunurile după aromele lor, dar antreprenoarea spune că acesta este cel puțin important element la un astfel de produs. „Cel important este să curețe bine, să nu agreseze și să nu usuce pielea”, explică Mirela.

Și-a deschis afacerea dintr-o întâmplare, așa cum a ajuns să producă pentru prima dată și săpun. O prietenă a luat-o la un curs de antreprenoriat, care s-a dovedit a fi, de fapt, un program Start Up, la care a aplicat, iar planul ei de afacere a fost selecționat la nivel național din câteva sute de propuneri.

A reușit astfel să acceseze fonduri europene nerambursabile în valoare de 160.000 de lei în 2019, bani pe care i-a folosit pentru închirierea spațiului pentru magazin, angajări de personal și obținerea autorizărilor de săpunuri și creme naturale.

„Tot ce produc este natural. De pildă, untul de corp conține unt de cacao, unt de shea, ulei de cocos extravirgin și ulei de măsline. Toate aceste ingrediente sunt de o calitate foarte bună. Uleiul de măsline pe care îl folosesc la creme îl cumpăr de la un prieten, dintr-un sat din Turcia. E presat la rece și știu sigur că este natural”, dezvăluie antreprenoarea unul din secretele produselor sale.

Vârfurile vânzărilor le atinge în fiecare an de 1 martie și de Crăciun, iar în funcție de asta și-a adaptat și producția de săpun și creme.

„Mulți clienți spun că speră să rezist pe piață. Avantajul meu este că eu nu trăiesc din afacerea cu săpunuri și asta îmi permite să merg mai departe”, mărturisește Mirela, care în același spațiu are și firma de contabilitate, și magazinul de săpunuri și creme naturale, pentru care nu are practic cheltuieli.

Sfaturi pentru cei vor să își urmeze visurile

Antreprenoarea are și un sfat pentru românii care visează la propria afacere, dar nu au îndrăznit să facă până acum acest pas. Ea îi îndeamnă să încerce, dar nu fără să aibă o altă sursă de venit, cum ar fi serviciul. De asemenea, îi sfătuiește să fie mereu prudenți și să nu se angreneze în cheltuieli mari, care implică riscuri pe măsură.

Potențialilor săi clienți le recomandă să îi încerce măcar o dată produsele și să facă apoi o comparație cu săpunurile și cremele din comerț.

„Dacă se întorc să mai cumpere o dată, înseamnă că le-a plăcut. De obicei, se întorc. Sunt foarte mulți care au primit drept cadou săpunuri sau creme și le-au plăcut atât de mult, încât m-au căutat și au venit să cumpere și ei. Vreau să observe diferența față de produsele obișnuite din comerț. Nu încerc să conving pe nimeni. Cred că este un moment pentru fiecare când înțelege diferența dintre produse și ce este mai bun pentru ei. Măcar să aibă curiozitatea să încerce”, este invitația antreprenoarei pentru români.