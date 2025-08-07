Viitură puternică pe Transfăgărășan: zeci de mașini blocate și turiști dispăruți. Mesaje RO Alert și în Prahova. Este risc de inundații

Zeci de autoturisme au rămas blocate joi seară pe Transfăgărășan, după ce o viitură a adus pe carosabil copaci și pietre. Un grup de turiști a semnalat dispariția a două persoane, în timp ce o avertizare hidrologică de cod portocaliu anunță scurgeri și posibile inundații severe în Prahova.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Jandarmi Județean (IJJ) Argeș, între 20 și 30 de autoturisme au rămas blocate joi seară pe Transfăgărășan, după ce o viitură a antrenat de pe versanți copaci și pietre, făcând circulația imposibilă.

În zona Piscu Negru, drumul a fost acoperit în mare parte de pietriș, noroi și trunchiuri de arbori, iar la fața locului intervin echipaje ale Jandarmeriei și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Conform primelor informații de la intervenție, nu sunt semnalate victime, iar numărul turiștilor rămași izolați în zonă nu este, deocamdată, cunoscut.

Alertă în argeș după ce două persoane s-au rătăcit. Se fac căutări

Concomitent cu acţiunea de eliberare a carosabilului, o patrulă din cadrul Postului de Jandarmi Montan Arefu participă, alături de salvamontişti, la o acţiune de căutare a două persoane rătăcite pe traseul care face legătura între Vârful Moldoveanu şi Stâna lui Burnei. ”Acestea făceau parte dintr-un grup de 8 persoane, doar 6 dintre ele întorcându-se la maşini”, anunţă IJJ Argeş.

Traficul rutier este complet blocat, joi seară, pe DN 7C – Transfăgărăşan – în judeţul Argeş, din cauza aluviunilor aduse de pe versanţi pe şosea, potrivit News.ro

Centrul Infotrafic din cadrul Poliției Române anunță că circulația este oprită pe ambele sensuri de mers, ca urmare a aluviunilor aduse de pe versanți pe carosabil. Se estimează reluarea traficului după ora 22:00.

Cod portocaliu de inundații în Prahova. Populația, alertată prin mesaje RO Alert

O avertizare hidrologică de cod portocaliu valabilă în intervalul 17:10 – 00:00 a fost trimisă cetățenilor din zonele vizate. Sunt așteptate scurgeri importante de pe versanți, torenți și viituri rapide pe râurile mici din bazinul hidrografic Teleajen, în aval de Barajul Măneciu.

Autoritățile recomandă populației din zonele respective să fie vigilente și să urmeze instrucțiunile transmise de ISU.