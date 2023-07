Protest pe caniculă față de prețul apei la Galați: „Vom sta la umbră și ni se va usca gura“

Un nou protest în stradă a avut loc la Galați, din cauza prețurilor mari la apa potabilă. Oamenii spun că locuiesc în orașul înconjurat de ape, însă sunt nevoiți să plătească printre cele mai mari tarife din țară pentru serviciul de apă potabilă și canalizare.

Zeci de gălățeni s-au adunat marți, 25 iulie 2023, la ora 10.00, în fața Prefecturii Galați, nemulțumiți de tarifele mari pe care sunt nevoiți să le plătească pentru serviciul de apă potabilă și canalizare.

Inițiativa aparține unei femei de 62 de ani, Lenuța Crafcenco, care a publicat un anunț pe rețelele de socializare, iar în câteva ore de la apariție, mesajul a strâns numeroase aprecieri și a fost distribuit de sute de cetățeni. Cu toate acestea, la protestul de astăzi nu au venit atât de mulți oameni.

„Am făcut primul protest în fața sediului Apă Canal, însă nu s-a rezolvat nimic. Am fost dezamăgiți, iar astăzi (n.r. 25 iulie 2023) am ieșit din nou în stradă. Pe nimeni nu interesează că nu avem cu ce plăti facturile. Cetățenii dau doar din gură, dar nu vin aici ca să să-și ceară drepturile. Din păcate, mulți se mulțumesc doar să dea un like pe Facebook și să scrie comentarii. Veniți în stradă să vă cereți drepturile! Prețul la apă e foarte mare, deși orașul este înconjurat de ape. Plătim canalizarea la fel ca apa potabilă. Nu mi se pare corect”, a spus femeia.

Oamenii spun că plătesc facturi la apă mai mari decât a gaze sau curent electric.

„Este foarte greu, dar nici nu o să se schimbe nimic. Gălățenii stau în casă. Eu am plătit luna trecută 130 de lei factura la apă, în condițiile în care locuiesc singură. Mă întreb…. atunci când sunt patru persoane, oare cât plătesc? Cum se descurcă acei oameni?”.

„Stau la casă și am plătit 300 de lei factura la apă. Este mai scump decât gazul și curentul electric. Mâine va fi cod roșu de caniculă la Galați. Ce vom face ? Vom sta la umbră și ni se va usca gura. Este Cod roșu și noi murim de sete, cu trei surse de apă în jurul Galațiului”, s-au plâns protestatarii.

Potrivit cifrelor, ultima creștere de preț pentru serviciul apă-canalizare a fost în luna aprilie. Operatorul Apă Canal a decis majorarea apei potabile cu 7,5%, iar tariful de canalizare-epurare s-a majorat cu 18%. La acestea s-au adăugat și indexarea cu rata inflației de 14,95% și TVA-ul de 9%.

Explicațiile Apă Canal

Operatorul regional de Apa Canal susține că majorarea tarifului la apă s-a realizat din cauza indexării cu rata inflației și pentru asigurarea cofinanțării în vederea derulării mai multor proiecte europene, în valoare de peste 500 de milioane de euro.

„Prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, România și-a asumat obligații care implică investiții importante în infrastructura de apă și apă uzată. În calitate de Operator Regional, Apă Canal și-a asumat, la rândul său, realizarea de investiții majore în serviciile de alimentare cu apă și de canalizare-epurare, pentru respectarea directivelor europene privind apa potabilă și apa uzată. Astfel, valoarea proiectelor cu fonduri europene implementate sau aflate în plin proces de implementare, se ridică la aproximativ 500.000.000 euro. Cofinanțarea asigurată pentru aceste proiecte este de 30.000.000 euro”, a anunțat Apă Canal.

În prezent, prețul unui metru cub de apă potabilă la Galați este, cu TVA, de 9,05 lei, iar tariful de canalizare-epurare este de 6,79 lei/mc. Întrucât Apa Canal contorizează aceeași cantitate de apă deversată în canalizare cu aceeași cantitate de apă potabilă consumată, pentru fiecare metru cub de apă, locuitorii plătesc lunar 15,84 de lei.