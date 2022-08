Localitatea Matca, din judeţul Galaţi, unde funcţionează cel mai mare bazin legumicol din ţară, va avea sistem de apă şi canalizare. Investiţia va fi realizată cu fonduri europene de 33 de milioane de euro.

Matca este unul dintre cele mai mare bazine legumicole din ţară, cu peste 1.000 de hectare de solarii şi 2.000 de hectare cu culturi în câmp.

Comuna are 12.000 de locuitori, este pe locul trei în judeţ (după municipiile Galaţi şi Tecuci), la numărul de locuitori şi la cifra totală de afaceri a firmelor, însă în mod paradoxal nu beneficiază de reţea de apă şi canalizare. Situaţia se va schimba în curând, graţie unui proiect cu fonduri europene de 34 milioane de euro, anunţă autorităţile judeţene.

Este vorba de aproximativ 200 de kilometri de rețea de apă și canalizare, 22 de stații de pompare, precum și a mai multor stații de clorinare și rezervoare de înmagazinare a apei.

Luni, 29 august, în cadrul ședinței Consiliului Județean Galați, s-au aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru o amplă investiție în infrastructura de apă și canalizare.

„De mai bine de un an lucrăm împreună cu Primăria Matca și cu reprezentanții de la Apă Canal la acest amplu proiect de apă și canalizare. Din păcate, astăzi, iar astăzi am făcut noi pași pentru ca acest proiect, apă și canalizare la Matca, să devină realitate, în cadrul unei investiții cu fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare. De asemenea, a fost demarată și licitația pentru desemnarea unui constructor și am aprobat și documentele necesare pentru validarea cererii de finanțare, astfel încât după finalizarea procedurilor de achiziție publică să înceapă lucrările”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Proiectul a fost deja verificat de către JASPER, reprezentanții Comisiei Europene, urmând ca după adunarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Serviciul Regional Apă Galați” toate documentele să fie trimise la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

În prezent, în județul Galați se implementează un proiect cu fonduri europene de dezvoltare a rețelei de apă și canalizare în 21 de localități, investițiile fiind finalizate în proporție de 60%.