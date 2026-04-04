O șoferiță începătoare din Galați a intrat în coliziune cu o autospecială de poliție aflată în intervenție. Evenimentul a fost surprins de o cameră de bord.

O autospecială de poliție aflată în timpul unei intervenții a fost lovită de un autoturism condus de o șoferiță începătoare de 18 ani, în municipiul Galați. Deși nu se deplasa cu viteză, tânăra nu ar fi observat la timp vehiculul de poliție, oprit pe carosabil și semnalizat corespunzător cu lumini în funcțiune, intrând în coliziune cu acesta.

Echipajul de poliție se afla la fața locului pentru a gestiona un alt eveniment rutier. În acel caz, un bărbat de 46 de ani fusese rănit după ce traversase neregulamentar.

Din fericire, în urma coliziunii dintre cele două vehicule nu s-au înregistrat victime. Cu toate acestea, șoferița a fost sancționată contravențional, autoritățile stabilind că nu s-a asigurat corespunzător în momentul schimbării direcției de mers.