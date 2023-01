Minivacanța la cozi: Sute de persoane cu handicap stau în frig să își ridice ajutoarele de la UE VIDEO

Sute de persoane cu handicap din Galați au venit luni, cu noaptea în cap și au format cozi la centrul unde se acordă pachetele de la Uniunea Europeană, chiar în mijlocul minivancanței de Ziua Unirii.

Deoarece au mai rămas de distribuit puțin peste 1000 de pachete cu alimente de al UE, iar regula după care sunt acordate este „primul venit, primul servit”, sute de gălățeni au venit din nou, la centrul de distribuție, cu noaptea în cap, pentru a intra în posesia acestora.

Primele cozi s-au format vineri, 20 ianuarie, când s-au distribuit o mie de colete. Persoanele cu handicap au venit în cârje și cărucioare la centrul de distribuție din Piața Rizer. Au fost și persoane cu handicap care și-au trimis aparținătorii să le ridice pachetele cu alimente de la Uniunea Europeană.

Luni, 23 ianuarie, deși este zi liberă, autoritățile locale au decis ca Centrul de distribuție să fie deschis pentru ca oamenii să intre în posesia pachetelor.

„Oamenii sunt disperați din cauza sărăciei. Primii care au venit au făcut liste. Eu mai am 20 de persoane în fața mea, dar am cam înghețat. Am probleme de sănătate și nu pot sta mult în picioare. Astăzi este și mult mai frig”, s-a plâns o femeie.

„Am venit în baston de la ora 6,00 dimineața. Nu am avut pe cine să trimit să=mi ridice pachetul. Așa că ma chinui, ce să fac ? Am nevoie de el, deoarece am o pensie foarte mică și abia îmi ajunge de medicamente”, spune o vârstnică.

Potrivit noilor norme europene, ajutoarele de acest tip sunt destinate persoanelor cu hadicap, celor care beneficiază de venitul minim garantat sau alocația de sprijin.

„Luni și marți vom lucra, cu toate că instituțiile vor fi închise, noi special vom veni pentru dumnealor și vom distribui pachete. Sunt pachete doar pentru 1.270 de persoane, în ordinea în care se prezintă", a declarat Laura Roșca, referent Primăria Galați.

Un pachet cu alimente are peste 25 kg şi conţine făină albă de grâu, mălai, paste făinoase, ulei, zahăr, orez, conservă carne de vită, conservă carne de porc, pate de ficat, compot de fructe şi gem de fructe. Valoarea pachetului este de 200 de lei.