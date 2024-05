Mânjii din paradisul de la Dunăre. „Insula Cailor, mai bogată cu două bătăi de inimă, am rămas uimiți…“ VIDEO

La doar 15 kilometri de Galați, în apropiere de locul unde Prutul se varsă în Dunăre, turiștii pot vizita un loc de poveste. Se numește Insula Cailor și este cea mai tânără insulă de pe cursul bătrânului fluviu.

„Am rămas uimiți la vederea a doi mânji care, de curând, au apărut în lumea noastră…Insula Cailor e mai bogată cu două bătai de inimă”, susține într-o filmare Viorel Ionuţ Gagu, un tânăr gălăţean care a renunţat la uniforma de poliţist ca să se dedice pasiunii sale pentru călătoriile pe Dunăre.

Insula Cailor este o oază de sălbăticie de lângă Galați care atrage tot mai mulți turiști. Legenda spune că animalele au fost aduse în zonă în urmă cu peste 30 de ani de sătenii din Grindu, județul Tulcea. Pentru că nu aveau cu ce să-i hrănească iarna oamenii îi abandonau pe insulă. Sătenii nu i-au mai luat și, astfel, s-au sălbăticit pe insulă.

„A fost o secetă mare prin anii '80, iar localnicii din comuna Grindu nu au mai avut cu ce să-i hrănească. Sătenii traversau primăvara caii cu lotcile şi ii lăsau pe insula, ca apoi toamna târziu sa-i recupereze. Însă la un moment dat i-au abandonat acolo. Caii între timp s-au înmulțit și s-au sălbăticit. Scoarța de copac este alimentul lor pe timpul iernii, uneori chiar și vara, atunci când Dunărea este crescută și nu au parte de limba de nisip. În 2006 erau în jur de 10 cai pe insulă, iar acum ultima dată, anul trecut în decembrie, am numărat 49”, spune Viorel Ionuţ Gagu.

→ Imaginea 1/9: Insula Cailor, locul de poveste de lângă Galați FOTO: GIV BOATS

Locul de poveste a devenit în ultimii ani o atracție turistică datorită lui Viorel. De trei ani de zile, din ambarcaţiunea lui, turiştii au ocazia să admire panorama oraşului Galaţi şi împrejurimile, să admire admira pelicani, egrete graţioase, cormorani sau păsări răpitoare, să fotografieze peisaje de vis şi să se bucure de clipe de linişte pe mijlocul apei.

Principala atracție a turiștilor este, însă, Insula Cailor.

„Am descoperit Insula Cailor în anul 2006. Atunci aveam o barcă și mergeam la pescuit în zonă. Ulterior, în 2007, am ajuns să lucrez la Poliția Transporturi, patrulam până acolo, făceam acțiuni împreună cu cei de la Garda de Mediu, cu Frontiera și așa am cunoscut foarte bine zona. (…) Acești cai emană libertate, iar turiștii sunt foarte încântați. Sunt cai sălbatici, liberi, ei s-au născut și au crescut pe insulă. Nu ne apropiem de ei, rămânem în ambarcațiune și facem ocolul insulei. Îi vedem de la distanță, au mai fost momente toamna târziu-iarna, când am coborât cu turiștii. Caii sunt pașnici, îi admirăm de la distanță”, spune Viorel Gagu, de la Give Boats.