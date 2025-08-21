Video Cinci bărbați, reținuți după un conflict violent într-un oraș din Hunedoara

Cinci bărbați suspectați de lovire, alte violențe și tulburarea ordinii publice au fost reținuți marți, 20 august, de polițiștii din Hunedoara. Potrivit anchetatorilor, în seara aceleiași zile, două persoane ar fi fost agresate de patru tineri cu identitate necunoscută, care au coborât dintr-un autoturism.

„Polițiștii din orașul Călan, cu sprijinul colegilor de la Serviciul de Investigații Criminale și cei ai Serviciului de Ordine Publică, au identificat și reținut, în mai puțin de 24 de ore de la comiterea faptei, cinci bărbați bănuiți de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

În urma probatoriului administrat în cauză, s-a stabilit că, la data de 20 august a.c., în jurul orei 02:25, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul că, în proximitatea unui magazin din localitate, două persoane ar fi fost agresate de patru tineri cu identitate necunoscută, care au coborât dintr-un autoturism”, transmite IPJ Hunedoara.

Cei doi bărbați vătămați, de 32, respectiv 38 de ani, au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate.

În aceeași zi, polițiștii au reușit identificarea celor patru tineri implicați în conflict, cu vârste cuprinse între 17 și 20 de ani, domiciliați în Călan. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore și depuși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Alba.

„Aceeași măsură s-a luat, de asemenea, față de una dintre persoanele vătămate, (bărbatul de 38 de ani), acesta fiind bănuit de comiterea acelorași infracțiuni față de unul dintre cei patru tineri implicați în eveniment.

Toți cei cinci bărbați reținuți pentru 24 de ore urmează a fi prezentați, în cursul zilei de azi, 20 august a.c., Parchetului de pe lângă Judecătoria Hunedoara, cu propuneri corespunzătoare”, adaugă sursa citată.