„Frumoasa mea cu ochii verzi”, șlagărul preferat al liderului comunist Nicolae Ceaușescu

Melodia a fost cântată de regretatul artist gălățean Teodor Munteanu. Vocea sa de excepţie a încântat personalităţi precum Richard Nixon, dar şi lideri comunişti precum Gheorghiu Dej şi Nicolae Ceauşescu.

De-a lungul carierei impresionate, Teodor Munteanu a cântat în mii de turnee, atât în ţară, cât şi în străinătate. Glasul său l-a încântat pe Richard Nixon când a venit în România, la invitaţia lui Nicolae Ceauşescu.

„Atunci am fost invitat să cânt la Calul Bălan, la Neptun, în Constanţa. Nixon şi Ceauşescu s-au ridicat în picioare şi au aplaudat. După ce am terminat, a venit la mine în pas alergător un general de armată. Mi-a fost teamă că am făcut o gafă. M-a oprit şi mi-a zis: <În numele tovarăşului Nicolae Ceauşescu, vă mulţumesc pentru prestaţia din această seară. Va rămâne o seară de neuitat>”, povestea Teodor Munteanu, într-un interviu pentru Adevărul.

A cântat în nenumărate rânduri pentru Ceauşescu şi Gheorghiu Dej.

„Lui Nicolae Ceauşescu îi plăceau melodii compuse de români dintre cele două războaie mondiale. Era topit după ele. Ştia toate textele. Dacă cineva greşea, îl corecta. Din repertoriul meu i-a plăcut <Frumoasa mea cu ochii verzi>”, spunea artistul.

Ce i-a propus Gheorghiu Dej

Teodor Munteanu a povestit că pe Gheorghiu Dej l-a cunoscut la vârsta de 20 de ani. Pe atunci era militar în termen şi a fost chemat să cânte la Ziua Marinei, la Sala Sporturilor din Constanţa.

„Am cântat un cântec scris de Aurel Manolache: <Eu sunt Ghiţă, moldoveanul>. Într-o sală de 10.000 de oameni, Gheorghiu Dej a fost primul care m-a aplaudat. A venit la mine, m-a pupat şi mi-a propus să mă înfieze. Mi-a zis când mă hotăresc să îi dau telefon”.

Artistul gălăţean Teodor Munteanu s-a stins din viaţă miercuri, 23 februarie 2023. Avea 82 de ani.

Teodor Munteanu şi-a dedicat întreaga viaţă muzicii. A cochetat cu muzica încă de mic copil, iar la 17 ani cânta deja în spectacole.

Marele artist povestea că talentul l-a moştenit de la mama sa, care era grecoaică: „Mama cânta ca o privighetoare. Am fost crescut printre greci, de aici şi slăbiciunea mea pentru muzica lor. Am cel puţin o sută de melodii greceşti imprimate pe CD-uri”.