Cum luminează vrednicia unui preot de la țară viețile copiilor dintr-un sat din sudul Moldovei FOTO

Cu sprijinul Arhiepiscopiei Dunării de Jos, preotul Mihai Smadu, de la Tudor Vladimirescu, județul Galați, recreează magia copilăriei pentru zeci de copii din localitate, pe care-i desprinde din fața ecranelor și-i învață tainele vieții.

Satul Tudor Vladimirescu, din județul Galați, nu este altfel decât orice sat moldovenesc din Podișul Covurluiului. Are și oameni gospodari, dar și sărmani. Are și case impunătoare, dar și bojdeuci paupere. Are și credință, dar și deznădejde.

Ce-i drept, vecinătatea așezării cu mănăstirea cunoscută sub același nume (cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”) a oferit o serie de avantaje comunității, căci exemplul de bunătate și de hărnicie al măicuțelor – a treia obște mănăstirească, prin prisma numărului de viețuitori, din România – a generat hărnicie și bunătate și printre credincioșii de rând.

„Falansterul” părintelui Mihai

Preotul paroh Mihai Smadu de la Tudor Vladimirescu are doar 36 de ani dar se înscrie – cu vrednicie – în acest tipar al hărniciei și bunătății. El a pus la cale cu copiii din sat un fel de „falanster de vacanță” (iertat să fie termenul, aparent de sorginte economică, însă nu-l folosim în în sens propriu, fără îndoială) unde se străduiește, într-un voluntariat asumat, să-i facă să priceapă tainele vieții, tainele credinței și magia copilăriei.

Părintele a observat că prea mulți copii se abandonează în fața ecranelor și a lumii virtuale, uitând să se bucure de anii copilăriei și lăsând să treacă pe lângă ei, neobservate, lucrurile care ar trebui să stea la temelia educației fiecărui tânăr.

Așa se face că pe parcursul vacanței de vară tocmai încheiate, 30-40 de copii din parohia Tudor Vladimirescu, (uneori mai mulți, alteroi mai puțini, după cum a fost orânduit timpul liber al fiecăruia) s-au bucurat, aproape zilnic, de activitățile culturale, educative și recreative.

„Zilele dedicate activităților pentru tineri au avut în vedere petrecerea timpului cât mai frumos și eficient, în aer liber, în mijlocul naturii, dar și dobândirea de noi cunoștințe, dezvoltarea comunicării și socializarea prin intermediul jocurilor și a muncii în echipă”, a precizat părintele, care se subscrie principiului strămoșesc că un preot de la țară trebuie să fie și un educator, un „luminator”, în comunitate, nu doar un slujitor la Bisericii.

Minte sănătoasă în corp sănătos

Conștient de faptul că una dintre marile probleme ale lumii contemporane este lipsa de mișcare, părintele Mihai a pus la cale un fel de tur local pe biclete, o excursie care – cel puțin pentru copiii din Tudor Vladimirescu – bate la importanță compeții majore precum Turul Franței sau Turul Spaniei.

Patru kilometri dus și alți patru întors, de la biserca din localitate până la mănăstire și înapoi. Atâta bat cu bicicleta copiii din sat, ori de câte ori pot, într-o descătușare de energie și de veselie. Și de sănătate, desigur. Părintele le este alături ori de câte ori poate.

„A venit ca o alternativă pentru copii la petrecerea timpului în fața ecranelor (telefon, tabletă, laptop, televizor), dar și ca o modalitate de întreținere a sănătății fizice, din ce în ce mai precară, datorită unui stil de viață sedentar, ca urmare a utilizării tehnologiilor actuale”, spune preotul.

Dar nu trebuie uitate nici întâlnirile organizate în tinda bisericii, peste vară, cu tinerii. Întâlniri cu multă bucurie – mai ales prin jocurile interactive – dar și cu discuții antrenante despre lume și viață. Temele au fost propuse de tineri, iar părintele a încercat să de a cele mai bune răspunsuri la întrebările acestora. Vrednicia unui preot se măsoară și prin răspunsurile lui, fără îndoială.

Între stână și scenă, o alăturare doar aparent imposibilă

Însă viața nu-i doar plimbare și filosofie. Cum nu-i nici iluzia ecranului și a trăirilor virtuale. Viața înseamnă și muncă, și tradiție, și artă. Este un minunat amalgam pe care nu-l poți descifra îndeajuns dacă nu intri în contact nemijlocit cu detaliile lui.

Așa se face că, spre finalul vacanței de vară, 50 de copii și tineri, însoțiți de preot și de câțiva dintre părinți, au mers la pădure, aproape de stâna de oi a unui bun sătean. Aici, au avut prilejul să cunoască din tainele oieritului şi să vadă cu ochii lor cum se pornesc oile la păscut, cum se pregătesc de mulsoare, cum se prepară produsele din lapte, dar și amănunte despre provocările pe care le întâmpină mocanii pe parcursul anului. Gazda le-a pregătit și un picnic cu mămăliguță şi brânză, iar spre seară, după consumarea enrgiei prin diferite jocuri, a fost aprins şi un mare şi frumos foc de tabără.

→ Imaginea 1/15: Vacanța ALTFEL a copiilor de la Tudor Vladimiirescu FOTO pr Mihai (3) jpg

Ca o încununare a activităților din timpul vacanței, pe 6 septembrie la Tudor Vladimirescu a avut loc Concertul de cântari religioase și pricesne, din cadrul Festivalului Popular „Valorile satului meu”, ediția a III-a, la care au participat corurile parohiilor din localităţile Liești, Nămoloasa Sat, Rediu şi Braniștea.

La final, participanţii au primit diplome, iar gospodinele din sat le-au pregătit şi oferit tuturor gustări calde și tradiționale româneşti, printre care și unele specifice pentru sudul Moldovei. Ba chiar au și împărtășit și câteva dintre secretele lor culinare, într-un exercițiu de „înzestrare” a generațiilor cu viitoare.