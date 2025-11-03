România se pregătește de vremuri grele. Cu cât au crescut rezervele BNR față de anul trecut

Rezervele BNR au ajuns la aproape 77 de miliarde de euro, cu peste 5 miliarde mai mult decât în 2024, semn că România și-a mărit „plasa de siguranță” financiară pentru vremuri grele.

Potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României (BNR), rezervele internaționale ale țării – formate din valută și aur – ajunseseră la 76,9 miliarde de euro la finalul lunii octombrie, în creștere cu mai mult de un miliard de euro față de sfârșitul lunii septembrie, scrie Mediafax.

Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când rezervele internaționale totalizau 71,3 miliarde de euro, avansul este de peste 5,5 miliarde de euro, semn că România și-a consolidat poziția financiară externă și și-a întărit capacitatea de a face față datoriilor externe și perioadelor de instabilitate economică.

Cum s-a ajuns la această creștere

În octombrie, în conturile Băncii Naționale au intrat aproximativ 5,5 miliarde de euro, bani veniți mai ales din împrumuturi externe ale statului și din operațiunile curente ale băncilor comerciale, care sunt obligate să păstreze o parte din resursele lor la BNR. O parte importantă din această sumă – aproximativ 3 miliarde de euro – a provenit din vânzarea de obligațiuni ale României pe piețele internaționale, adică dintr-un nou împrumut atras de Ministerul Finanțelor.

În același timp, au ieșit din rezervă aproximativ 5,2 miliarde de euro, bani folosiți în principal pentru plata datoriilor externe ale statului, inclusiv o rată importantă de 2,1 miliarde de euro aferentă unor obligațiuni mai vechi, dar și pentru alte plăți externe. O parte dintre aceste ieșiri au fost legate de plăți către Comisia Europeană, care includ contribuțiile României la bugetul Uniunii Europene și alte transferuri tehnice.

Aurul României valorează mai mult

Rezervele de aur ale României au rămas neschimbate la 103,6 tone, însă valoarea lor a crescut datorită scumpirii aurului pe piețele internaționale. La finalul lunii octombrie 2025, aurul din rezerve era evaluat la 11,54 miliarde de euro, față de 8,52 miliarde de euro cu un an în urmă.

Aurul este o componentă importantă a rezervelor, pentru că își păstrează valoarea în perioade de incertitudine economică și oferă protecție împotriva inflației sau a scăderii monedelor internaționale, precum dolarul sau euro. De aceea, chiar dacă BNR nu cumpără sau vinde frecvent aur, valoarea acestei rezerve crește sau scade în funcție de prețul de pe piețele internaționale, care în 2025 a fost într-o ascensiune istorică.

Ce înseamnă pentru economie

Rezervele internaționale ale BNR reprezintă plasa de siguranță a economiei românești – banii pe care statul îi poate folosi pentru a face plăți externe, pentru a gestiona datoria publică și a menține stabilitatea leului în fața unor șocuri economice. În luna noiembrie, statul român are de achitat circa 910 milioane de euro din datoria publică externă.