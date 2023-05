Preotul din Olari care a dat glas bisericilor. Drumul clopotelor care răsună în țara noastră FOTO VIDEO

Fiecare clopot care se află în turla unei biserici sau într-o clopotniță, pe puntea unui vas, într-o unitate de pompieri ori în vreo capelă de cimitir, are o poveste, legată de cine îl realizează, de sponsor sau de preotul paroh.

În localitatea Olari (Arad) este un preot care nu numai că are o poveste interesantă la achiziția celui de-al patrulea clopot al Bisericii Ortodoxe „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”, dar a reușit să redea sunetul lor multor biserici din România.

Trebuia să revină cu ceva mai mult decât teza de doctorat

Totul a început după ce s-a întors din Germania de la studii doctorale. Când biserica în care Călin Eugen Dragoș este preot paroh a împlinit o sută de ani, el și-a dorit să aibă un clopot tradițional. Deși ani mulți s-a chinuit să vorbească cu cel care le producea, până la urmă a reușit.

„În anul 2005, când m-am întors din Germania, eu știam că oamenii din parohia mea vor înțelege mai greu faptul ca am petrecut atâția ani ca să mă întorc cu o carte, teza mea de doctorat și am zis că în 2010 când biserica mea face o sută de ani să fac în așa fel încât ea sa aibă al patrulea clopot.

Și biserica are o poveste interesantă fiind construită doar într-un an de zile din 1909 până în 1910. La început erau patru clopote, dar în 1916 au fost date jos, iar după s-au dat bani să se facă doar trei. Mi-am dorit un clopot tradițional, adică turnat din bronz însă în cofraj din lut făcut cu mâna ca acum 1.000 de ani.

Am căutat o firmă în Bayern (Germania) care știam sigur că încă folosește tehnologia tradițională. În răstimpul din 2004-2005 am sunat de cinci sau șase ori și nu a răspuns nimeni. În 2006 am sunat din nou. În 2008 am sunt din nou și când a răspuns cineva i-am zis: «Domnule, tu vrei să strici firma ta? Tu de ce nu răspunzi la telefon?». A zis că este foarte ocupat.

Am găsit un sponsor și am comandat clopotul, iar în anul 2009 l-am adus. Când am mers în atelierul din Passau să îl ridic l-am întrebat pe mșsterul Perner de ce nu vinde și în România și a spus că nu are cu cine. I-am răspuns că mă are pe mine și așa a început povestea clopotelor noastre”, mărturisește preotul Călin Eugen Dragoș.

Patronul din Germania a venit în România

Patronul din Germania a venit cu preotul la noi în România și au colaborat până în 2012 când firma s-a închis pentru cațiva ani. Voia să vină în Arad, deoarece îl legau amintiri lăsate de tatăl lui.

„A zis că vrea să viziteze Aradul, deoarece ultimul clopot pe care tatrăl lui l-a turnat înainte de a muri, pe când avea patru ani, e pus în Catedrala Minorită din centrul orașului. Am mers cu el acolo și l-am prezentat ca fiind domnul Perner, iar ei mi-au spus că e imposibil deoarece Perner a murit în anul 1978. Atunci le-am spus că este fiul dânsului. El s-a atașat mult de România și așa a vândut în mai multe zone din țară prin intermediul meu. Sunt clopote făcute de noi în Aradul Nou, la Biserica Romano-Catolică, în Timișoara, la Mănstirea Sihăstria sunt șapte clopote, la Hadâmbu 13 clopote, am dus și în București. Când a închis firma, clienții din România mi-au zis să mă ocup eu și am ajusn să colaborez tot cu o firmă care le face ca și acum o mie de ani”, mai adaugă preotul.

Elaborarea conceptului, partea cea mai grea

Călin Dragoș spune că partea cea mai grea este elaborarea unui concept atunci când vrei să cumperi un clopot și asta trebuie făcută împreună cu beneficiarul. Odată stabilit conceptul, cei din Germania îl execută. Un concept înseamnă ceea ce vrei să auzi în turn: de exemplu, ai nevoie să auzi o terță majoră sau minoră, pentru că mai ai alte două sunete.

„Elaborăm un concept muzical, deoarece clopotele se folosesc liturgic în anumite perioade, unele să sune a bucurie, altele a jale, depinde de toate astea. În plus sunt comunități locale care nu au ideea de muzicalitate, ci aceea de ritmicitate în privința clopotelor. România e atât de diversă în privința aceasta. Pentru că se fac în mod tradițional e nevoie de mult timp pentru confecționarea lor. Pentru un clopot de o sută de kilograme, folosim lut și este nevoie de trei luni până este gata cofrajul în care se va turna. Sunt și clopote cu sisteme de automatizare, cu motoare cu lanț sau cu inducție și comenzi GSM. Livrăm în jur de 30 clopote pe an, dar specific că noi și renovăm, deoarece clopotul este o relicvă, un document isotric. Chiar acum avem unul în execuție la o mică parohie de lângă Deva”, mai adaugă preotul Călin Dragoș.

Cel mai mare clopot

Cel mai mare clopot are peste 10.500 kg (500 kg având doar limba) și se află la Mănăstirea Scheyern din Germania, mănăstire benedictină care este lângă Munchen. La o singură lovire are reverberație 4 minute. 16 clopote s-au pus acolo, pentru care a plătit de un singur om. Cel mai mic clopot este unul dintr-un azil de bătrâni care are doar 10 kilograme.

Prețul unui clopot pornește de la 30 de euro pe kilogram, dacă e mai mare mai scade, iar dacă e mai mic crește. Este realizat din cupru 78 % și staniu 22%, iar 1% e secretul fiecărui meșter turnător de clopote.

Scrie cartea „Clopotul, între tradiție și transcendență “

Deși doctorul în teologie se ocupă de ani de zile de clopote, una dintre pasiunile lui rămân și cărțile. Astfel, preotul paroh Călin Eugen Dragoș scrie o carte numită „Clopotul, între tradiție și transcendență “ în care face o analiză a atelierelor de confecționat clopote din Romania și a clopotelor pe care le-a întălnit el.

Acesta face parte și din proiectul de cercetare legat de Cetatea veche de la Sântana una din cele mai mari cetăți din epoca bronzului în Europa Centrală contemporană cu Troia.

Firma preotului încearcă să promoveze doar clopotele făcute în mod tradițional în lut, ca acum 1.000 de ani, colaborând cu ateliere din Germania (firma Perner de la Passau), din Elveția (firma Muff) pentru automatizare și din Polonia și Franța. Toate au experiență în renovarea și reataurarea clopotelor tradiționale.

„Cea mai tare colaborare a fost cu arhitectul Dorin Ștefan de la Cluj - cel care a proiectat Turnul din Taiwan în elaborarea proiectului clopotelor de la Alba Iulia - pentru Biserica Arca Noetica din Micești, unde sunt 15 clopote făcute, echipate și montate de Castra Nivis SRL, firma înființată de mine special pentru așa ceva”, încheie Călin Eugen Dragoș.

Cei care doresc să afle mai multe despre clopote pot trimite un mail la adresa: calindragos72@yahoo.com sau sunând la numărul de telefon: 0747 072 807.