Organizatorii UNTOLD nu par afectați că trupele VAMA și Paraziții și-au anunțat retragerea din festival: „Îi așteptăm edițiile următoare”

Organizatorii UNTOLD au transmis un comunicat după ce trupele VAMA și Paraziții au anunțat că nu vor participa la ediția din acest an.

După o colaborare de șase ani fără incidente, trupa VAMA a anunțat cu regret că nu va mai face parte din lineup-ul acestei ediții, invocând neînțelegeri și diferențe de perspectivă cu organizatorii.

„După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025. Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii.

Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have.Ne vedem la următoarele cântări: stay tuned.” a scris trupa pe Facebook.

Ulterior, UNTOLD a vorbit despre diferențele de viziune dintre organizatori și trupă.

„Exact așa cum menționează trupa Vama, avem peste șapte ani de coloborare foarte bună, în care nu avem ce să ne reproșăm. Și la această ediție, totul era pregătit și îi așteptam cu mare drag la UNTOLD, însă o diferență de viziune apărută în ultimul moment a dus la această decizie a trupei”, anunță UNTOLD.

Organizatorii festivalului susține că împart aceeași viziune cu membrii trupei, însă de această dată nu au reușit să se pună de comun acord: „Știm că avem aceleași valori, dar, uneori, oameni fiind, se întâmplă să nu reușim, în ciuda dialogului, să ne punem de acord. Suntem sigur că principiile comune care ne-au adus împreună de atâtea ori, ne vor aduce împreună și pe viitor”.

Despre decizia trupei Paraziții de a se retrage, UNTOLD a transmis că ar fi vorba despre anularea a mai multor concerte ale trupei, neavând mai multe detalii despre motivul din spatele deciziei.

„În privința trupei Paraziții, am primit și noi aceeași informare pe care ați văzu-o și dumneavoastră în spațiul online, prin care trupa își anulează toate concertele din perioada care urmează. Nu avem alte detalii, cert este că nu este ceva ce a depins de noi ca organizatori, colaborăm bine cu trupa de foarte mulți și eram pregătiți să îi primim și la ediția aniversară”, susțin organizatorii.

Organizatorii UNTOLD susțin că vor aștepta ca cele două trupe românești să participe la edițiile următoare ale celui mai mare festival din România: „Atât pe cei de la Vama, cât și pe cei de la Paraziții îi așteptăm edițiile următoare”.