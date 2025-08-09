search
Sâmbătă, 9 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Organizatorii UNTOLD nu par afectați că trupele VAMA și Paraziții și-au anunțat retragerea din festival: „Îi așteptăm edițiile următoare”

0
0
Publicat:

Organizatorii UNTOLD au transmis un comunicat după ce trupele VAMA și Paraziții au anunțat că nu vor participa la ediția din acest an.

FOTO: Untold
FOTO: Untold

După o colaborare de șase ani fără incidente, trupa VAMA a anunțat cu regret că nu va mai face parte din lineup-ul acestei ediții, invocând neînțelegeri și diferențe de perspectivă cu organizatorii.

„După șase ani de colaborare fără incidente, am decis (cu regret, desigur) să ne retragem din ediția de anul acesta a festivalului UNTOLD 2025. Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă, pe care nu am putut să le depășim, în ciuda dialogului avut cu organizatorii.

Ne pare rău că nu ne vom revedea la Cluj. Publicul rămâne pentru noi cea mai tare scenă and memories are all we have.Ne vedem la următoarele cântări: stay tuned.” a scris trupa pe Facebook. 

Ulterior, UNTOLD a vorbit despre diferențele de viziune dintre organizatori și trupă.

„Exact așa cum menționează trupa Vama, avem peste șapte ani de coloborare foarte bună, în care nu avem ce să ne reproșăm. Și la această ediție, totul era pregătit și îi așteptam cu mare drag la UNTOLD, însă o diferență de viziune apărută în ultimul moment a dus la această decizie a trupei”, anunță UNTOLD.

Organizatorii festivalului susține că împart aceeași viziune cu membrii trupei, însă de această dată nu au reușit să se pună de comun acord: „Știm că avem aceleași valori, dar, uneori, oameni fiind, se întâmplă să nu reușim, în ciuda dialogului, să ne punem de acord. Suntem sigur că principiile comune care ne-au adus împreună de atâtea ori, ne vor aduce împreună și pe viitor”.

Despre decizia trupei Paraziții de a se retrage, UNTOLD a transmis că ar fi vorba despre anularea a mai multor concerte ale trupei, neavând mai multe detalii despre motivul din spatele deciziei.

„În privința trupei Paraziții, am primit și noi aceeași informare pe care ați văzu-o și dumneavoastră în spațiul online, prin care trupa își anulează toate concertele din perioada care urmează. Nu avem alte detalii, cert este că nu este ceva ce a depins de noi ca organizatori, colaborăm bine cu trupa de foarte mulți și eram pregătiți să îi primim și la ediția aniversară”, susțin organizatorii.

Organizatorii UNTOLD susțin că vor aștepta ca cele două trupe românești să participe la edițiile următoare ale celui mai mare festival din România: „Atât pe cei de la Vama, cât și pe cei de la Paraziții îi așteptăm edițiile următoare”.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi primul stat din lume care interzice bancnotele
digi24.ro
image
Cum se vor face plățile de la Pilonul II după pensionare. Guvernul justifică schimbarea sistemului prin speranța de viață
stirileprotv.ro
image
Veste INCREDIBILĂ de la ANM! Ce TEMPERATURI avem de mâine în România. ȘOC
gandul.ro
image
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
mediafax.ro
image
Nava spațială care ar putea transporta 1.000 de oameni în spațiul cosmic. Ce este Proiectul Chrysalis, de fapt și ce scop are
fanatik.ro
image
„Mormântul paralel” al lui Iliescu de la Sfânta Vineri: criptă din marmură neagră cu inscripții ascunse
libertatea.ro
image
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
digi24.ro
image
Așa arată noua casă de 600.000 de euro cumpărată de Simona Halep într-un complex exclusivist!
gsp.ro
image
FOTO 600.000€! Simona Halep și-a cumpărat o ”bijuterie” de casă
digisport.ro
image
DOCUMENT| Toate măsurile din Pachetul 2: Ilie Bolojan taie chirurgical și rărește șefimea din teritoriu. Cresc impozitele și taxele
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost plătită de firma la care lucra timp de 20 de ani fără să facă nimic. Nemulțumită, a dat compania în judecată
antena3.ro
image
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
observatornews.ro
image
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
prosport.ro
image
Apariţie surpriză la mormântul lui Ion Iliescu! Nimeni nu se aştepta după absenţa mult discutată
playtech.ro
image
Boala cumplită cu care se confruntă o fetiță de 3 ani. A luat paracetamol pentru febră și acum e pe moarte
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Soția lui Alex Băluță a reacționat, după ce fotbalistul și-a reziliat contractul cu FCSB
digisport.ro
image
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație
stiripesurse.ro
image
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
kanald.ro
image
Bărbatul care a pierdut 350 milioane dolari în bitcoini aruncați din greșeală de fosta iubită la gunoi renunță după 12 ani de...
playtech.ro
image
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! A murit Alexandru! Avea doar 22 de ani. S-a stins în urma unui accident stupid, în Vrancea
romaniatv.net
image
Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu. Ce o enerva maxim pe soția dictatorului
mediaflux.ro
image
„Dimineața concuram, iar după-amiaza aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
gsp.ro
image
Imaginea de la căpătâiul lui Ion Iliescu care va rămâne în istorie. De ce i-au ținut coliva Constantinescu, Văcăroiu, Năstase și Stolojan VIDEO
actualitate.net
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
click.ro
image
Domnitorul român, studiat la școală, care era considerat de mulți un psihopat, mânat de impulsuri violente. A fost trădat de doctorul său și a avut parte de un sfârșit îngrozitor
click.ro
image
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
click.ro
felix mihaela radulescu instagram jpg
Mihaela Rădulescu, primul mesaj după ce și-a înmormântat iubirea vieții: ”Țintește către acest tip de iubire”. Emoționant!
okmagazine.ro
Cheesecake cu caise Sursa foto shutterstock 303949643 jpg
Cum să faci cheesecake cu caise, cea mai simplă şi răcoroasă prăjitură
clickpentrufemei.ro
https www cancan ro wp content uploads 2025 08 10 1200x686 webp
O civilizație îngropată în ocean: Descoperirea care pune sub semnul întrebării originile umanității
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Patru zodii protejate de Dumnezeu după Luna plină în Vărsător din august 2025. Sunt ocrotite de îngeri și au parte de surprize uriașe
image
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională

OK! Magazine

image
Prințesele care pot deveni noile staruri ale familiei regale britanice! Viitorul lor e strălucit, mai ales că sunt apropiate monarhului

Click! Pentru femei

image
Ce are în bagaj? Soțul lui Nicole Kidman nu urcă în avion fără acest obiect!

Click! Sănătate

image
Poți ghici animalul ascuns printre banane?