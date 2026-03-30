Luni, 30 Martie 2026
Adevărul
Foto Evacuări preventive în Vrancea din cauza riscului de inundații. Peste 200 de salvatori sunt mobilizați în teren

Autoritățile din județul Vrancea au făcut evacuări preventive în mai multe localități, în noaptea de duminică spre luni, pe fondul condițiilor hidrometeorologice nefavorabile care pot genera inundații. Măsura a fost luată pentru protejarea siguranței cetățenilor din zonele cu risc ridicat. Cele mai multe persoane au refuzat evacuarea. 

Cele mai multe persoane au refuzat evacuarea.

UPDATE 03:50: Cele mai multe persoane au refuzat evacuarea

În satul Mirceștii Vechi, comuna Vânători, jud. Vrancea, 16 persoane s-au autoevacuat la rude, 4 au fost evacuate la Școala Vânători, iar alte 4 au refuzat evacuarea.

În comuna Biliești, 3 persoane au fost evacuate la Căminul Cultural, 2 persoane s-au autoevacuat la rude, însă 160 de persoane au refuzat evacuarea.

Autoritățile le recomandă cetățenilor să urmărească informările oficiale, să respecte indicațiile salvatorilor și să evite deplasările în zonele afectate sau cu potențial de risc.

Evacuări preventive în Vrancea din cauza riscului de inundații. FOTO: ISU Vrancea
Știrea inițială

Peste 200 de cadre din cadrul ISU Vrancea, IPJ Vrancea și IJJ Vrancea, alături de 65 de mijloace tehnice, sunt mobilizate în teren pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență. De asemenea, 50 de militari din Garnizoana Focșani sunt pregătiți să intervină în sprijin, dacă situația o va impune.

Echipajele acționează în zonele vulnerabile, monitorizează permanent cursurile de apă și sunt pregătite pentru intervenții rapide.

Pentru limitarea efectelor posibile ale creșterii debitelor, Sistemul de Gospodărire a Apelor Vrancea a mobilizat 34 de lucrători și 11 utilaje. În teren sunt folosite 500 de metri de diguri mobile și aproximativ 2.000 de saci de nisip pentru consolidarea zonelor expuse și protejarea gospodăriilor și infrastructurii.

Situația este monitorizată în dinamică, iar forțele implicate rămân pregătite să intervină pentru protejarea vieții, bunurilor și mediului.

În teren sunt folosiți aproximativ 2000 de saci cu nisip pentru consolidarea zonelor expuse și protejarea gospodăriilor și infrastructurii. FOTO: ISU Vrancea
Evacuări preventive în Vrancea din cauza riscului de inundații, 30 martie 2026. FOTO: ISU Vrancea

Cod portocaliu și galben de inundații, duminică și luni

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, mai multe avertizări de inundații pentru cursuri de apă din țară. A fost instituit Cod portocaliu în patru județe și Cod galben în alte 12.

Avertizarea de Cod portocaliu este valabilă în intervalul 29 martie, ora 18:00 – 30 martie, ora 12:00, și vizează râurile din mai multe bazine hidrografice: Râul Negru – sectorul amonte de confluența cu râul Covasna (județele Covasna și Harghita), Putna – bazinul amonte de stația hidrometrică Colacu și afluenții aferenți sectorului aval, precum și sectorul aferent stației hidrometrice Mircești (județul Vrancea), dar și Trotuș – bazinul amonte de stația hidrometrică Ghimeș Făget și afluenții de dreapta din aval, până în amonte de stația hidrometrică Vrânceni (județele Harghita, Bacău și Covasna).

În același timp, hidrologii au emis un Cod galben valabil în perioada 29 martie, ora 13:00 – 30 martie, ora 24:00, pentru mai multe cursuri de apă, inclusiv din bazinul superior al râului Râmnicu Sărat și afluenții din bazinele mijlociu și inferior (județele Buzău și Vrancea), râul Putna, dar și râul Siret – pe sectorul afluenților de dreapta între confluența cu Trotușul și cea cu Putna (județul Vrancea), precum și râul Trotuș, în județele Harghita, Bacău, Neamț, Covasna și Vrancea.

image
