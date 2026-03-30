Video Cinci persoane au murit în urma coliziunii violente dintre două camioane și un autoturism, în județul Cluj

Un grav accident rutier s-a produs luni dimineață, 30 martie, în jurul orei 08:00, pe DN1F, în zona localității Sânpaul, județul Cluj. În coliziunea extrem de violentă au fost implicate două autocamioane și un autoturism. Cinci persoane au murit, iar o alta este în stare gravă.

Mai multe persoane au rămas încarcerate. Salvatorii au intervenit pentru extragerea acestora dintre fiarele contorsionate, dar în ciuda intervenției echipajelor medicale, cinci persoane au fost declarate decedate.

Circulația rutieră este complet blocată pe ambele sensuri pe DN1F, în zona localității Sânpaul, zona fiind securizată pentru intervenția echipajelor de urgență. Traficul a fost deviat, iar șoferii sunt sfătuiți să evite perimetrul, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj.

Reprezentanții ISU Cluj au anunțat că pompierii intervin cu efective sporite. La fața locului au fost mobilizate patru autospeciale dotate cu echipamente de descarcerare, două ambulanțe SMURD și două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean. A fost solicitat și elicopterul SMURD de la punctul aeromedical Jibou.

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele producerii accidentului, iar până în acest moment nu au fost comunicate informații oficiale privind dinamica impactului.

Amintim că un accident similar a avut loc în județul Cluj în noaptea de sâmbătă spre duminică, între localitățile Viișoara și Bolduț, în care cinci persoane au rămas încarcerate. Toate au fost extrase de pompieri, fiind conștiente și cooperante, iar două dintre victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. În total, în accident au fost implicate opt persoane.