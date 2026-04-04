Un copil de 7 ani a căzut de la etajul doi al unui bloc din Focșani

Intervenție de urgență sâmbătă după-amiază în Focșani, după ce un băiețel de 7 ani a căzut de la etajul doi al unui imobil.

Din primele verificări, se pare că micuțul se afla în dormitor, în timp ce tatăl său era ocupat cu pregătirea mesei în bucătărie. Copilul s-ar fi urcat pe balcon, unde și-a pierdut echilibrul și a căzut în gol. Un vecin a fost martor la întreaga scenă și a alertat imediat autoritățile.

Până la sosirea echipajelor de salvare, tatăl l-a recuperat pe cel mic și l-a dus în interiorul apartamentului, unde medicul de pe ambulanță a efectuat prima evaluare.

Micuțul a a suferit un traumatism toraco-abdominal, fiind stabilizat la fața locului și transportat de urgență sub supraveghere medicală la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Focșani pentru investigații complexe.

Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Vrancea a demarat deja cercetări la fața locului pentru a reconstitui cu exactitate firul evenimentelor.

„Polițiștii deplasați la fața locului au confirmat aspectele sesizate. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”, a transmis IPJ Vrancea.