Șapte cămătari, reținuți la Focșani. Dădeau bani cu împrumut, apoi terorizau datornicii

Poliţiştii din Vrancea au făcut percheziţii la imobilele unor cămătari, suspecţi într-un dosar în care se fac cercetări pentru comiterea infracţiunilor de camătă şi şantaj.

Poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea au pus în aplicare un număr de 8 mandate de percheziţie domiciliară la imobilele suspecților.

Perchezițiile au fost făcute miercuri, 26 octombrie, de poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vrancea iar din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 2020 – 2022, suspecţii au oferit diverse sume de bani cu titlu de împrumut cu dobândă persoanelor aflate în dificultate financiară.

„Există date că suspecţii, în cazul neachitării dobânzilor şi sumelor de bani împrumutate, au exercitat acte de constrângere asupra debitorilor, prin proferarea de ameninţări, injurii, vizite inopinate la domiciliul lor sau al rudelor, precum şi prin apeluri repetate şi succesive de natură să creeze o stare de temere, cu scopul de a obţine astfel foloase patrimoniale injuste”, potrivit Biroului de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

În urma percheziţiilor, au fost duse la sediul IPJ Vrancea, pe bază mandatelor de aducere, 7 persoane din municipiul Focșani.

În sarcina celor 7 persoane s-a reținut comiterea infracțiunilor de camătă și șantaj, față de aceștia fiind luată măsura reținerii pentru 24 ore, urmând a fi prezentați Judecătoriei Focșani cu propunere de arestare preventivă.

„Din cercetările efectuate până în prezent, rezultă că persoanele bănuite ar fi acordat diverse sume de bani, cu titlu de împrumut, pentru care ar fi solicitat dobânzi care variau între 10% - 40% pe lună, iar în cazul neachitării, ar fi recurs la amenințări cu acte de violență, prejudiciul fiind de aproximativ 100000 euro”, potrivit IPJ Vrancea.

În această cauză, s-a dispus începerea urmăririi penale in rem şi in personam, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de camătă şi şantaj, prevăzute de art. 351 din Codul penal şi art. 207 alin. (1) şi (3) din Codul penal şi se efectuează cercetări pentru a se stabili împrejurările comiterii infracţiunilor.