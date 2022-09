Primăria care vrea să construiască drumuri de balast pe un teren fără case

Terenul fără case pe care Primăria Focșani vrea să construiască drumuri este neprioritar pentru oraș, în condițiile în care zeci de străzi arată ca după bombardament. Respins în Consiliul Local, proiectul va fi repus în discuție.

Un proiect pentru stabilirea indicatorilor tehnico-economici care prevede amenajarea de drumuri de balast, respectiv căi de acces către terenuri lotizate deținute de mai mulți proprietari din Focșani, a stârnit controverse în Consiliul Local.

Este vorba despre terenuri cu care au fost împroprietăriți moștenitori sau alți proprietari în baza legilor funciare, în urmă cu 20 de ani, la capătul orașului, în zona denumită Bariera Vrancei, pentru care nu a existat atâta vreme niciun fel de interes local.

Aici, Direcția de Dezvoltare Servicii Publice, serviciu în subordinea Primăriei Focșani, vrea să creeze cinci căi de acces pentru locatari, cu intrare din drumul național 2D, drumuri din balast, în suprafață de câteva sute de metri liniari, pentru care se dorește alocarea a 1,2 milioane de lei, conform proiectantului.

Nume importante printre proprietari

Terenurile respective nu sunt chiar nesemnificative, mai ales că acolo deține teren Adrian Oprișan, fratele vicepreședintelui Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, iar oamenii din zonă care au, la rândul lor, loturi susțin că și fostul primar Decebal Bacinschi ar avea teren.

Poate și din acest motiv, aleșii majoritari PNL-USR din Consiliul Local au respins proiectul înainte ca el să ajungă pe ordinea de zi, ei motivând oficial că este prost conceput.

„Noi nu ne opunem accesului către acele proprietăți, numai că nu putem fi de acord cu un proiect de hotărâre făcut pe genunchi, incomplet, supraevaluat. Acest proiect are valorile cel puțin duble. Ne scărpinăm la urechea stângă cu mâna dreaptă. Există și alte soluții de a se ajunge la proprietăți, mai simple decât în proiect”, a spus Victor Dumitru, liderul de grup al consilierilor PNL.

La rândul său, alesul liberal Costel Bârsan a atras atenția aparatului de specialitate al Primăriei că ascunde documente și nu pune la mapa aleșilor informațiile care contează.

„Proiectul este o caricatură. De atâtea ori am discutat să se pună la mapă planurile. Proiectul nu poate fi votat așa. De fiecare dată când e vorba de un teren, de o stradă, puneți planuri cadastrale la mapă. Sunt convins că nu s-a pus intenționat. Dacă ar veni toată lumea care are terenuri lotizate sau date în posesie să le facem drumuri din banii cetățenilor este bine? Dar cu celelalte drumuri ce facem? Sunt oameni în Focșani care stau în noroaie de 20 de ani?”, a criticat proiectul Costel Bârsan.

Cum se apără primarul

În replică, primarul municipiului Focșani susține că oamenii au tot dreptul să ajungă la loturile de teren cu care au fost împroprietăriți cu mulți ani în urmă și că nu există niciun interes ascuns în acest proiect. Edilul spune că nu primăria a făcut estimarea costurilor.

„Propunerea nu am făcut-o noi, ci un specialist. Este un contract încheiat cu un proiectant, care își asumă ceea ce scrie în valorile respective. Sunt niște standarde de cost în vigoare pe care trebuie să le respecte orice proiectant. Nu am avut drum de acces dintr-o cale de acces publică și de aceea nu am putut să facem mai devreme această balastare”, a menționat primarul Cristi Misăilă.

La ședință au asistat și două doamne în vârstă care au recunoscut că problema lor trenează de mai bine de 20 de ani, dar că este urgent ca administrația să le creeze cale de acces la proprietatea care înseamnă, de fapt, o simplă bucată de pământ. Tot acestea, la întrebările aleșilor, au recunoscut că în zonă dețin terenuri și personaje importante din oraș, confirmând numele amintite mai sus.

Consilierii le-au asigurat că se va găsi o soluție pentru problema lor.

„A trecut o perioadă foarte mare de timp în care nu s-a rezolvat nimic și acum se pune presiune pe consilieri. Această cale de acces va fi rezolvată. Nu se poate de azi pe mâine. Vom găsi o soluție rezonabilă după ce vom reanaliza acest proiect, inclusiv indicatorii supraevaluați. Ați așteptat foarte mulți ani și nu cred că e un capăt de țară dacă mai amânăm o lună, până ne lămurim cum e mai bine”, a precizat și viceprimarul USR Alexandra Tătaru, președinte de ședință.