Video Stomatolog acuzat că a vrut să incendieze clinica unui coleg. La cercetări a lovit trusa criminalistului. „Mă amenință cu moartea”

Un medic stomatolog, în vârstă de 53 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi încercat să incendieze cabinetul unui coleg de breaslă, din municipiul Pitești.

Din imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale clinicii, se observă cum dentistul a oprit mașina în fața cabinetului, a coborât și a aruncat o substanță inflamabilă în fața clinicii.

Proprietarul clinicii a declarat că substanța ar fi avut miros de benzină.

„Un medic din Pitești a vrut să-mi incedieze clinica. Numele lui este Bogdan Matușoiu. A dat cu o canistră în parcare, care miroase a benzină. Mi-a lăsat o sticlă pe care mi-a scris mesaje de amenințare. Este efectiv ceva ireal. În Pitești, în anul 2025 un medic mă amenință cu moartea, mă amenință că îmi dă foc la clinică ”, a declarat proprietarul.

Incidentul a fost sesizat prin 112 de un bărbat de 40 de ani, care a reclamat că a fost amenințat de medicul stomatolog.

În timpul cercetărilor, stomatologul s-a întors la fața locului și a trecut cu mașina peste trusa criminalistului aflată în parcarea clinicii, intensificând astfel scandalul.

După audieri, medicul stomatolog a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta nu este primul incident violent în care este implicat medicul stomatolog. În urmă cu aproximativ o lună, acesta a fost la un pas să intre cu mașina în porțile Ambasadei Rusiei din București. Ulterior, acesta a declarat că nu a avut intenția de a pătrunde forțat în curtea ambasadei, ci doar de a întoarce mașina.