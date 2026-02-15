A fost reținut bărbatul care a ucis cu toporul un fost viceprimar din Dolj. Care a fost motivul crimei

Suspectul audiat de poliţiştii din Dolj în cazul bărbatului din comuna Vela care a fost găsit mort în locuinţa sa a fost reţinut pentru omor calificat şi tâlhărie calificată. Anchetatorii au stabilit că el a intrat în curtea casei victimei şi a lovit-o cu un topor, după care i-a furat 4.000 de lei şi a fugit.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj au făcut, duminică, precizări în cazul bărbatului de 56 de ani din comuna Vela găsit mort în casă, scrie News.

”În continuarea activităţilor investigativ-operative complexe şi de cercetare desfăşurate de colectivul format din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale, coordonat de procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj, însoţiţi de medic legist din cadrul IML Craiova, s-a stabilit faptul că în seara zilei de 13 februarie a.c., bărbatul de 39 de ani ar fi pătruns în curtea bărbatului de 56 de ani din comuna Vela şi i-ar fi aplicat mai multe lovituri cu un obiect tăietor-despicător, acţiune care a condus la decesul bărbatului de 56 de ani, ulterior sustrăgându-i 4.000 de lei şi părăsind locuinţa”, a arătat sursa citată.

Ca urmare, bărbatul de 39 de ani a fost reţinut pentru omor calificat şi tâlhârie calificată, acesta fiind dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dolj.

Duminică, el va fi prezentat Tribunalului Dolj cu propunerea de luarea unei măsuri preventive.

Vecinii și cunoștințele victimei au declarat că bărbatul era un om respectat, muncitor și integru, fără conflicte cunoscute, iar vestea morții sale a provocat șoc în comunitate.