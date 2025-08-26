search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Bancnote false de peste 4 milioane de euro, descoperite în mai multe magazine din Vrancea

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Peste 25.000 de bancnote false, euro și dolari, au fost găsite de polițiștii din Vrancea în urma unor descinderi la mai multe unități comerciale.

Bani falși. FOTO Poliția Română
Bani falși. FOTO Poliția Română

Polițiștii vrânceni au descoperit în județ bancnote contrafăcute, în valoare de 4,1 milioane de euro, în urma unor descinderi la mai multe unități comerciale din județ. 

Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Vrancea a înregistrat încă din luna iunie mai multe dosare penale privind infracțiuni de punerea în circulație de valori falsificate și înșelăciune, având ca obiect bancnote cu inscripții ce pot fi confundate cu cele autentice.

În cursul zilei de marți, 25 august 2025, au fost descoperite la unitățile comerciale 23.300 de bancnote contrafăcute (14.700 de bancnote în euro și 8.600 de bancote de USD), cu o valoare de peste 4,1 milioane de euro. Bancnotele au fost ridicate, fiind întocmite trei dosare penale.

”Reamintim că, potrivit legislației și normelor Băncii Centrale Europene, reproducerile care pot fi confundate cu bancnotele autentice sunt ilegale, chiar dacă poartă inscripții suplimentare sau sunt comercializate ca jucării ori materiale de recuzită. Poliția recomandă cetățenilor să manifeste prudență la primirea de bancnote și să sesizeze de îndată organele de poliție în cazul depistării unor suspiciuni”, anunță IPJ Vrancea.

Focşani

Top articole

Partenerii noștri

image
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
digi24.ro
image
ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs tragedia din Munții Iezer, unde patru tineri au murit. Misterul se adâncește
stirileprotv.ro
image
AUR se desprinde de Călin Georgescu / Gheorghe Piperea: Georgescu pe mine nu mă convinge
gandul.ro
image
Atenție, părinți! ANPC avertizează că uniformele școlare pot afecta sănătatea copiilor
mediafax.ro
image
Câți bani a câștigat Voyo din meciurile FCSB în preliminariile Champions League și Europa League
fanatik.ro
image
Dosarele secrete de la DNA Ploiești: anchete care îi vizează pe Patriarhul Daniel și pe Mugur Isărescu. Secția a fost desființată
libertatea.ro
image
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze
digi24.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
”Sărut la prima întâlnire?”. Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au izbucnit în râs și au dat răspunsuri complet diferite
digisport.ro
image
Ceasurile se dau înapoi mai devreme în 2025. Data trecerii la ora de iarnă
stiripesurse.ro
image
În Timişoara, doi tineri au fugit de la restaurant fără să plătească nota, dar nu şi-au dat seama că au fost filmați de camere
antena3.ro
image
A vizitat toate ţările lumii timp de 20 de ani, apoi şi-a găsit casa. Oraşul în care a decis să trăiască
observatornews.ro
image
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
cancan.ro
image
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
prosport.ro
image
Codul Rutier 2025 – ce trebuie să faci când alt șofer semnalizează că schimbă banda. Regula de prioritate
playtech.ro
image
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Gigi nu a stat cu mine pentru că eram frumoasă!" Anamaria Prodan a spus totul despre relația cu Gigi Becali
digisport.ro
image
Noul Cod Rutier 2025 schimbă regulile: Cu cât mai poți depăși viteza legală fără să fii amendat
stiripesurse.ro
image
Începerea anului universitar, amânată? Studenții sunt nemulțumiți de tăierea burselor
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
wowbiz.ro
image
Lovitură pentru salariaţii din România: Ce se întâmplă cu zilele libere din acest an ale angajaţilor
romaniatv.net
image
O nouă ședință a coaliției! Liber la cumulul pensie-salariu la stat. Bolojan a scos prevederea de interzicere din Pachetul 2
mediaflux.ro
image
Și-a luat familia și s-a mutat în Dubai. Soția fostului fotbalist a publicat imagini cu casa de lux în care vor locui
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
S-a ales praful de Teatrul de Vară de la Mamaia. A ajuns o ruină plină de nostalgii
actualitate.net
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”
click.ro
image
Zodia care, pe 26 august, o să fie cu adevărat fericită. Astrele îl ajută pe acest nativ să își îndeplinească un mare vis
click.ro
image
În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu
click.ro
Elizabeth Taylor în rolul Cleopatrei, Profimedia (2) jpg
Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața plăcerile lumești
okmagazine.ro
Rosii umplute Sursa foto shutterstock 2353575893 jpg
Roșii umplute cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
Divele de ieri și de azi au făcut parada modei la Mamaia! Cine s-a îmbrăcat mai bine: „Marina Voica e top, un exemplu”

OK! Magazine

image
Desfrâu la Palat, nu se mai săturau de sex! Cele mai nimfomane femei regale. Unele devoratoare de bărbați au plătit cu viața

Click! Pentru femei

image
După ce s-a uitat cu nepotul la desene animate cu un cuplu de același sex, Snoop Dogg s-a speriat: „E pentru copii?”

Click! Sănătate

image
5 semne surprinzătoare că ai putea fi la risc de demență