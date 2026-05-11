Adolescentă de 14 ani, găsită spânzurată în anexa unei gospodării din Vrancea

O fată în vârstă de 14 ani din Vrancea a fost găsită spânzurată, luni, în anexa locuinței, în comuna Răcoasa. Polițiștii fac cercetări în acest caz.

La fața locului s-au deplasat de urgență atât un echipaj de poliție, cât și un echipaj SAJ Vrancea, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost constatat decesul minorei, în vârstă de 14 ani.

„Primul echipaj ajuns la fața locului a început imediat manevrele de resuscitare cardio-pulmonară, acestea fiind continuate și intensificate odată cu sosirea echipajului cu medic. În ciuda eforturilor medicale susținute, organismul copilei nu a răspuns la manevrele de resuscitare. Medicul de pe ambulanță a fost nevoit să declare decesul minorei la fața locului”, potrivit Serviciului d Ambulanță Vrancea.

În cauză, polițiștii efectuează cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.