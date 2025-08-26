Adolescentă de 13 ani, găsită spânzurată în casă. Mama fetei a sunat la 112

Adolescentă de 13 ani, găsită spânzurată în casă. Mama fetei a sunat la 1120
O tragedie a avut loc marți dimineață, 26 august, pe strada Oștirii din municipiul Sibiu, unde un echipaj SMURD cu medic a intervenit de urgență pentru a încerca să salveze viața unei minore de 13 ani, anunță ISU Sibiu.
La sosirea echipajelor, fata nu prezenta semne vitale, iar medicul nu a mai putut decât să declare decesul.
Apelul la 112 a fost făcut de mama copilei, care a anunțat poliția că și-a găsit fiica spânzurată în locuința lor, potrivit News.ro.
La fața locului s-au deplasat echipaje medicale și polițiști, care au confirmat tragedia.
În prezent, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și efectuează cercetări pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs acest eveniment dramatic.