Video Urmărire ca în filme, cu focuri de armă, pe Drumul Expres Craiova - Pitești. Imagini cu suspecții prinși

Polițiștii din Dolj au cerut sprijinul colegilor din Argeș pentru a depista o mașină în care se aflau trei bărbați din București, suspectați de furt. Vehiculul a fost observat pe șoseaua de mare viteză, iar la semnalele agenților șoferul a refuzat să oprească și a gonit spre A1.

În timpul urmăririi, șoferul a pierdut controlul mașinii și s-a izbit de trei autoturisme parcate în apropierea bretelei de ieșire de pe autostradă. După impact, cei trei tineri au fugit pe câmp, fiind urmăriți de polițiști, care au tras focuri de avertisment pentru a-i opri.

Suspecții au fost imobilizați, iar șoferul, care nu avea permis și ar fi condus sub influența drogurilor, a fost reținut. Ceilalți doi au fost predați polițiștilor care investighează jaful.

Un caz asemănător a avut loc pe 18 februarie, când un bărbat de 47 de ani din comuna Vaideeni, județul Vâlcea, a fost reținut după ce s-a urcat băut și fără permis la volan și a lovit autospeciala unui echipaj de poliție. Polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Horezu au efectuat un semnal regulamentar de oprire, însă șoferul a accelerat și a încercat să scape, fiind urmărit pe câțiva kilometri înainte de a fi imobilizat.