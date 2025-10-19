Tragedie într-o comună din Dolj: un bărbat, găsit spânzurat, iar soția sa, moartă într-o fântână. Autoritățile au deslușit misterul

Un bărbat de 45 de ani din comuna Unirea, județul Dolj, a fost găsit spânzurat în gospodărie duminică, 19 octombrie. Soția acestuia, în vârstă de 39 de ani, a fost descoperită într-o fântână dezafectată, la un kilometru de locuință.

Ginerele, în vârstă de 26 de ani, este cel care a alertat autoritățile cu privire la incident. Echipa de intervenție deplasată la fața locului a identificat un bărbat de 45 de ani, spânzurat de grinda unei anexe aflate în spatele locuinței, scrie Observator.

Un echipaj medical sosit de urgență a constatat decesul acestuia.

Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, cercetările fiind în curs de desfășurare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj.

„În cadrul verificărilor, polițiștii Secției 9 Poliție Rurală Cetate au constatat că soția bărbatului decedat, o femeie de 39 de ani, era dată dispărută. A fost constituit un colectiv de căutare, iar forțele de ordine au desfășurat activități de scotocire în zona localității", se arată într-un comunicat al IPJ Dolj.

La aproximativ un kilometru de locuință, femeia a fost descoperită într-o fântână dezafectată. La intervenție au participat pompieri din cadrul Detașamentului de Pompieri Calafat și Detașamentului 1 Craiova, precum și un elicopter SMURD.

Din păcate, femeia a fost extrasă fără semne vitale.

Din primele date obținute de polițiști, se pare că femeia a fost aruncată în fântână de către soț, scrie G4 Media.

La fața locului s-au deplasat și polițiști ai Serviciului de Investigații Criminale Dolj și ai Serviciului Criminalistic, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj. Autoritățile efectuează cercetări pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale deceselor și au dispus efectuarea unor expertize medico-legale.