Reacția unui primar după crima comisă de adolescenți: „Verificați-i dacă sunt la școală!”. Ce măsură a decis pentru a combate absenteismul

Un primar trage noi semnale de alarmă după crima care a îngrozit România. „Înainte de a fi ucigași sau victime, erau copii ca și ai dumneavoastră”, le-a transmis primarul părinților, anunțând că va schimba modalitatea de acces în școală, pentru a combate absenteismul.

Primarul localității Călărași din Dolj, care a atras și în trecut atenția asupra faptului că absenteismul școlar, tratat cu prea mare îngăduință, poate fi punct de pornire pentru comportamente mult mai grave, a revenit în ultima săptămână cu alte două avertismente, ultimul după crima cumplită de la Cenei.

În localitatea Călărași, din județul Dolj, funcționează atât gimnaziu cât și un liceu tehnologic, iar de-a lungul timpului primarul Sorin Sandu a atras atenția că în preajma școlilor se produc și lucruri suspecte. Decidea atunci să implice și mai mult poliția locală în supravegherea școlilor, pentru a-i descuraja pe elevi să chiulească și pentru a-i ține departe pe cei care le dau târcoale elevilor pentru a-i atrage în activități ilegale.

Cu cinci zile în urmă, într-o nouă postare, primarul avertiza că „se prefigurează o situație absolut de necrezut, care implică minori și persoane adulte, țigări și posibil droguri, corupere de minori și posibilă recrutare de minori, fapte care se produc sub ochii comunității, posibil în școală dar mai ales în afara ei”.

„Nu își dorește nimeni să fie discutate public astfel de lucruri, dar situația pare atât de scăpată de sub control încât sunt nevoit să lansez un avertisment public. Părinți, verificați-vă copiii dacă sunt la școală și ce anume fac la școală!

Profesori, învățători, toleranță zero față de absențe și o spun clar, dacă aveți informații sau suspiciuni legate de comportamentul unor copii, semnalați-le urgent, către asistența socială. Luați măsuri, urgent, pentru ca școala să nu devină ceea ce nu trebuie. (...) Astfel de lucruri se petrec în majoritatea comunităților, în majoritatea școlilor sau în jurul acestora, așadar, instituții sau comentatori de ocazie, să știți că aici este încă bine, față de alte locuri”, scria primarul.

La doar câteva zile distanță, și după ce doi adolescenți și-au ucis un coleg de aceeași vârstă, în timp ce un al treilea implicat, un tânăr, i-a ajutat pe primii doi să care cadavrul, primarul din Călărași a revenit cu un nou avertisment. Acesta a descris într-o frază cele întâmplate în Timiș, ajungând și la motivul crimei și, odată ajuns aici, reamintindu-le părinților din Călărași contactați pentru a le fi aduse la cunoștință anumite comportamente-problemă ale adolescenților de ce este important să ia măsuri din vreme.

„Ieri, trei adolescenți între 13-15 ani au ucis un coleg de clasă cu lovituri de arme albe și l-au îngropat în spatele casei unuia dintre ei. Cuțitul a fost găsit în soba celui de 13 ani.

Motivul - șicanări, jigniri, mesaje agresive și vulgare, produse anterior, în mod direct sau prin aplicațiile social-media. Vă sună cunoscut unora dintre cei pe care v-am invitat în aceste zile la asistență socială?

Aparent banal, obișnuit deja, limbajul vulgar, gesturile obscene, fotografiile și filmulețele obscene în care apar chiar protagoniștii sunt la ordinea zilei. Majoritatea produse în timpul școlii, al orelor, în recreații dar mai ales după. Nimic nu arată, însă, că se va trece la crimă, la omor. Și totuși, realitatea este cea pe care o constatăm cu toții”, a arătat primarul.

Internetul a rupt copiii de realitate și i-a plasat într-o zonă pe care ei o consideră virtuală, doar că „un copil ucis nu se mai întoarce la viață, ca în jocurile de pe internet”, a continuat Sorin Sandu.

Crima este cel mai grav dintre scenarii - care în Timiș a devenit realitate - însă pericolele sunt mult mai multe. Sorin Sandu a explicat cum pot fi atrași copiii în adevărate capcane de către adulții certați cu legea, cum de la gestul simplu de a accepta o țigară de la un binevoitor pot ajunge în situația de a fi șantajați cu poze indecente etc..

„Nu sunt scenarii, ci sunt rețete consacrate. (...) Repet, înainte de a fi ucigași sau victime, erau copii ca și ai dumneavoastră. Unii, cuminți și educați, adică victimele, alții, provenind din familii dezorganizare sau pur și simplu copii nesupravegheați suficient, ceea ce se întâmplă și pe aici. (...) Înainte de toate și de fi prea târziu, suflați și în iaurt. Verificați din când în când telefoanele copiilor voștri, vedeți cu cine vorbesc și dacă sunt în siguranță. După aceea verificați-i dacă sunt la școală sau acolo unde spun că se duc. Aveți încredere în asistența socială și apelați, pentru că nu este o rușine, așa cum credeți. Asta dacă vreți un viitor normal pentru copiii voștri”, și-a încheiat primarul mesajul.

„Nu este suficient să constați că părintele nu se implică. Mergi un pic mai departe”

Contactat de „Adevărul”, Sorin Sandu a explicat că cele semnalate se întâmplă și în restul țării, dar că a ales să ia atitudine, în loc de a ignora evidența, înainte de a fi prea târziu. Absenteismul, consideră primarul, poate fi punctul de plecare pentru multe dintre situațiile în care copiii și adolescenții sunt puși în pericol. Este motivul pentru care și-a propus să limiteze acest flagel prin implementarea unui sistem electronic de acces în școală. Și copiii și profesorii vor intra în unitatea de învățământ pe bază de cartelă și la fel se va întâmpla și la ieșire. S-a ajuns la o astfel de decizie constatându-se că un alt instrument implementat, catalogul electronic, nu a avut rezultatul scontat. Aproximativ 20% dintre părinții elevilor de la liceu și un procent, e drept, mai mare, la gimnaziu consultă catalogul electronic, a precizat primarul. În plus, sunt suspiciuni că nu toate absențele sunt corect înregistrate în catalog.

Primarul le-a mai cerut diriginților să organizeze întâlniri cu părinții, la care să-l invite, alături de reprezentanți ai poliției, pentru a le aduce acestora la cunoștință semnalele pe care le are cu privire la anumite comportamente.

Profesorii, pe de altă parte, se află la rândul lor într-o situație sensibilă, arată primarul. Catedrele depind de numărul de elevi, or faptul că profesorii evită sau amână discuțiile tranșante cu părinții pe tema absenteismului școlar, și mai ales evită să transmită către Asistența Socială situațiile-problemă, astfel încât părinții să poată fi trași la răspundere, s-ar putea ca pe termen lung nu doar să nu ajute, ci chiar să înrăutățească lucrurile. Nu este exclus ca la un moment dat rata de promovare să devină un criteriu de finanțare a școlilor, avertizează primarul.

„S-ar putea ca ceea ce protejați acum, de ceea ce vă feriți, să fie pus într-o lege în care să se spună așa: unitățile de învățământ unde promovabilitatea este sub..., se desființează. Și de fapt nu ați făcut decât să contribuiți la desființarea propriilor locuri de muncă, nemaivorbind despre educație. (...) Mai este și un adevăr, acela că ei, practic, sunt la rândul lor niște victime, sistemul educațional fiind cum este el, cu programe care se schimbă de la un an la altul, cu tot felul de ONG-uri, cu tot felul de instituții care stau cu ochii pe ei să nu cumva să pună presiune pe copii. Orice intervenție a profesorului poate fi considerată cumva excesivă și, sigur, îi înțeleg, dar până într-un punct. Le-am spus - nu vă înțeleg însă atunci când aveți astfel de situații, sunteți depășiți sau considerați că puteți fi afectați în mod direct dacă interveniți personal, nu vă înțeleg de ce nu semnalați lucrurile către cei care mai au curajul să facă asta astăzi. În alte părți, poate că nici primarilor nu le convine să li se spună că se întâmplă asta și nu își doresc evenimente în școlilor lor, în unitățile lor administrate. Dar aici aveți pe cineva care nu numai că vă încurajează, ci vorbește deschis despre lucrul ăsta. Ba dimpotrivă, vi le-a indicat, vi le-a sugerat atât încât voi să aveți mingea la plasă și să fiți mai implicați, mai ofensivi”, a explicat primarul cum a abordat discuția cu profesorii.

Catalogul electronic nu mai reprezintă o metodă potrivită de a ține legătura cu părinții pentru motivul simplu că părinții nu verifică ceea ce le transmit profesorii prin intermediul lui, spune primarul.

„Catalogul ar funcționa în condițiile în care profesorul ar fi sincer și ar pune absențe, dar ei nu pun absențe, unii dintre ei. Și, de asemenea, în condițiile în care profesorul diriginte ar forța cumva în zonele în care văd că nu există comunicare, că nu există consultare. Asta o să le ridic problema. <Vreau să văd și eu niște documente, niște procese verbale, niște adrese, niște mail-uri, niște mesaje pe WhatsApp în care ați transmis părinților copiilor care nu vin la școală să se uite de catalogul electronic. Pentru că, da, înțeleg, părinții nu se uită. Dar ca profesor îmi închizi cercul de implicare dacă îmi demonstrezi că tot ceea ce ținea de tine ai făcut. Nu este suficient să constați că părintele nu se implică. Mergi un pic mai departe și fă dovada faptului că părintele nu se implică și nu vrea să se implice. Și îmi și precizezi acolo>”, a explicat primarul ce așteptări are în privința colaborării cu reprezentanții școli astfel încât primăria să poată ulterior să îi tragă la răspundere pe părinții care nu își supraveghează copiii, nu se asigurăă că ajung la școală etc..

Prin implementarea sistemului electronic de acces, inclusiv profesorii își vor asuma un risc atunci când elevii sunt prezenți în catalog dar nu sunt prezenți conform sistemului de acces, a mai precizat primarul Sorin Sandu.

Prezența polițiștilor locali în preajma școlii, o măsură adoptată anul trecut, a fost eficientă pentru o vreme, elevii evitând să mai părăsească localul școlii pentru a-și petrece timpul chiar în apropiere. Nu-i poate ține însă pe polițiști doar să păzească școala, spune primarul, pentru că este nevoie de ei în multe alte zone. În timp, elevii au ajuns să știe în ce zile lipsesc polițiștii, pentru că au alte sarcini, și au început să exploateze și acest lucru.

Conform primarului, procedura de achiziție pentru implementarea sistemului electronic de acces ar urma să fie demarată în curând.