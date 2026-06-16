Video O șoferiță de 19 ani a spulberat cu mașina un stâlp de electricitate din beton

Marți după-amiază, în jurul orei 14.20, Inspectoratul de Poliție Județean Dolj a fost sesizat cu privire la faptul că pe strada Brestei, din municipiul Craiova, s-a produs un accident rutier.

Lipsa de experiență la volan și-a spus cuvântul în cazul unei tinere de 19 ani, din județul Dolj. Ea a doborât cu mașina un stâlp aflat pe trotuarul unui drum din Craiova, după ce a pierdut controlul volanului.

”La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Biroului Rutier Craiova care au stabilit faptul că o tânără, de 19 ani, din comuna Orodel, în timp ce conducea un autoturism pe strada Brestei din municipiul Craiova, la intersecția cu strada Maria Tănase, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor, a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune cu un stâlp din beton”, potrivit IPJ Dolj.

În urma evenimentului rutier, conducătoarea auto a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la spital.

Tânăra a fost testată alcoolscop, rezultatul fiind negativ.

→ Imaginea 1/3: Stâlp doborat de o șoferiță (2) jpeg

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.