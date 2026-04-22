Video Iarnă în toată regula pe Transalpina. Circulația este închisă pe sectorul Rânca - Obarșia Lotrului din cauza troienelor

În plină lună aprilie, pe Transalpina sunt condiții de iarnă. Stratul de zăpadă depășea marți seara un metru în zona montană înaltă. Drumarii au intervenit continuu pentru deszăpezirea carosabilului, însă circulația a rămas închisă pe sectorul Rânca – Obarșia Lotrului, din cauza troienelor.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova a transmis marți seară că utilajele acționează pentru îndepărtarea zăpezii, însă condițiile meteo fac imposibilă redeschiderea traficului.

„Continuăm lucrările de îndepărtare a zăpezii de pe partea carosabilă. Circulația rutieră rămâne închisă pe sectorul Rânca – Obarșia Lotrului”, au anunțat reprezentanții DRDP Craiova pe Facebook.

Viscol și ninsori abundente în zona montană

Miercuri, 22 aprilie, vremea se menține neobișnuit de rece pentru această perioadă, cu temperaturi maxime cuprinse între 8 și 16 grade Celsius, iar minimele coborând până la –5 grade în depresiunile din estul Transilvaniei. În sud, sud‑vest, centru și în zonele montane sunt așteptate ploi slabe, iar la altitudini de peste 1.400 de metri vor apărea lapoviță și ninsori, cu depunere de strat nou de zăpadă, potrivit METEOFOR.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări în vest, nord‑est și la munte. Noaptea, cerul se va însenina treptat, însă local se poate forma ceață și, pe arii restrânse, brumă.

De asemenea, meteorologii avertizează că în Carpații Meridionali și Orientali ninsorile vor continua, în timp ce în restul țării se vor semnala ploi, izolat mai însemnate cantitativ. Temperaturile rămân sub normalul perioadei, iar instabilitatea atmosferică se menține accentuată, potrivit WeatherNews - StiriMeteo