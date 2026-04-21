Cum va fi vremea de minivacanța de 1 Mai. Temperaturi sub normal și episoade de instabilitate

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni (20 aprilie – 18 mai 2026), iar estimările indică o perioadă neobișnuit de rece la final de aprilie, urmată de o revenire treptată la valorile normale.

Săptămâna 20 - 27 aprilie

În săptămâna 20 – 27 aprilie, valorile termice vor fi cu mult mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a României. Potrivit meteorologilor, precipitațiile vor fi deficitare în vest, sud-vest și sud-est, iar în restul țării se vor încadra în limite normale.

Săptămâna 27 aprilie - 4 mai

Intervalul 27 aprilie – 4 mai aduce în continuare temperaturi mult sub normele climatologice, de această dată la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi deficitar în vest și nord-vest, ușor excedentar în sud-est, iar în restul regiunilor va rămâne apropiat de normal.

Săptămâna 4 - 11 mai

În săptămâna 4 – 11 mai, vremea începe să se încălzească ușor. Valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Cu toate acestea, precipitațiile vor rămâne deficitare, în special în vest și sud-vest, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul normelor climatologice.

Săptămâna 11 - 18 mai

Pentru intervalul 11 – 18 mai, prognoza indică o stabilizare a vremii. Regimul termic va fi apropiat de normal în cea mai mare parte a țării, iar cantitățile de precipitații vor fi, în general, în limitele obișnuite pentru această perioadă.

Potrivit Administrația Națională de Meteorologie, evoluția meteo arată o tranziție de la o perioadă rece și atipică pentru final de aprilie către condiții mai stabile și apropiate de normal în prima parte a lunii mai.