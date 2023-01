Drogurile, realitatea care amețește România. Consumul de stupefiante a pătruns în școli și la petrecerile adolescenților

Ofițeri Antidrog atrag atenția despre capcana în care cad tineri care caută „să se simtă bine“ cu orice preț, riscându-și sănătatea, viitorul, viața. Părinții sunt șocați de agresivitatea acestei tendințe care amenință însăși societatea pe termen lung.

Consumul de droguri în rândul românilor devine o realitate îngrijorătoare, reliefată prin controalele Poliției Rutiere în trafic, ce scot la iveală șoferi, de diferite vârste și cu diferite ocupații, care au consumat stupefiante.

În buletinele de presă ale Poliției Române apar zilnic informații despre astfel de conducători auto depistați la volan sub influența cocainei, a metamfetaminei, a canabisului etc. Sunt, de asemenea, notorii, acțiunile de la festivalurile din România, unde sunt prinși cu droguri zeci de tineri, unii dintre ei ajungând la Urgența spitalelor mult prea târziu.

La Craiova, de exemplu, polițiștii depistează în mod regulat numeroși tineri care au consumat stupefiante. Iar la Spitalul de Urgență din Craiova nu trece zi în care să nu ajungă tineri drogați, intrați în colaps.

„Fenomenul este cu adevărat grav. Putem să ținem situația sub control doar dacă reușim să colaborăm cu familiile celor care se droghează, cu prietenii, cunoscuții celor care văd că apropiații lor își distrug viața. În ceea ce-i privește pe adolescenți, profesorii și părinți joacă cel mai important rol“, arată, pentru „Adevărul“, unul dintre ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) din Craiova.

Conform statisticilor oficiale, peste 16% dintre adolescenți din România au consumat droguri măcar o dată. Aceleași date spun că în România sunt 1,2 milioane de tineri care consumă stupefiante ocazional.

Părinții, terifiați sau resemnați

Părinții recunosc că sunt terifiați de ideea că ai lor copii ar putea cădea în capcana drogurilor, devenind dependenți și ratându-și complet viitorul. Crescuți în alte timpuri, când drogurile existau doar în filmele Occidentului, ei se declară extrem de îngrijorați de tendința societății, mai ales a tineretului, de a încerca, măcar de distracție, gustul stupefiantelor.

„Am un băiat în clasa a X-a. Mi-a spus că la ei la școală nu poți să te duci la una dintre băi pentru că acolo este locul unde se consumă etnobotanice. Nici măcar femeile de serviciu nu intră acolo. Am înțeles că situația se știe, au încercat să-i prindă pe cei care consumă droguri acolo, dar nu au reușit“, relatează Marieta Voinescu, o mamă de adolescent din Craiova.

Altă mamă s-a confruntat cu o realitate urâtă, într-una dintre cele mai frumoase momente ale vieții. „Eu cred că cele mai multe droguri se consuma la petreceri. I-am făcut majoratul fiicei mele. A avut vreo 30 de invitați. Nu vă spun ce am găsit la baie. Câte seringi, câte sticle… Am vrut să-i dau pe toți afară de la petrecere. Doi copii au început să facă urât, aveau convulsii. Am sunat la 112 și i-am sunat pe părinți. Ce m-a frapat a fost că părinții știau. Au spus, dezarmant, că nu au ce să le facă”, povestește, întristată și revoltată, Aurora Mircescu, mama unei fete de clasa a XII-a.

Condimentul din droguri

Tinerii consumatori sunt victime sigure ale celor care urmăresc doar să câștige bani, nicidecum să îți vrea binele. Substanțele sunt oferite la început gratuit „de un prieten al unui prieten“, apoi pe bani din ce în ce mai mulți. Odată ce dependența se instalează, consumatorul devine cumpărător fidel, disperat după „starea de bine“ promisă – care, însă, se termină repede lăsând loc unor efecte devastatoare.

Experții Antidrog atrag atenția părinților să urmărească starea copiilor pentru a depista din timp comportamentul diferit al acestora.

Ofițerii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate din Craiova enumeră care sunt semnele care trebuie luate în seamă, pentru a ne pune un semn de întrebare asupra unei persoane: schimbare bruscă a comportamentului; agresivitate neobișnuită; trecerea de la tristețe la fericire; pierderea apetitului pentru școală, pentru prieteni; stare de somnolență; tuse nejustificată; oboseală; ochi iritați, pupile mari; lipsă de afecțiune; revoltă nejustificată.

Fără scrupule

Traficanții de droguri profită de pe urma cererii în creștere și au întotdeauna ceva de oferit.

Pentru a potența efectul drogurilor, ei folosesc metode de condimentare a stupefiantelor cu tot felul de substanțe-bombă chimică, ceea ce sporește riscurile pentru consumator. Specialiștii spun că pericolul este letal, iar consumatorul se joacă efectiv cu moartea, ca într-o ruletă rusească. Ei avertizează că stările inițiale de euforie date de droguri se pot termina tragic pentru consumator.

„Nu poți să nu-ți dai seama dacă ceva este în neregulă cu copilul tău, prietenul tău. Trebuie doar să-ți pese și să ceri ajutor. Și să o faci din timp, nu când este prea târziu. Cine spune că a încercat o dată sigur va încerca și a doua oară - și de aici până la dependență nu mai decât un pas“, atrage atenția psihologul Cornel Vlădulescu din Craiova.

Statistica tristă

În ultimii doi ani s-au observat astfel creșteri ale consumului de cocaină, cocaină crack, amfetamină și metamfetamină, în special în marile orașe. Doar în anul 2020 au fost înregistrate în România 33 decese asociate consumului de droguri, dintre care 29 decese prin supradoză.

Calea injectabilă rămâne regula pentru cazuistica deceselor asociate consumului de droguri, iar opiaceele continuă să domine tabloul drogurilor ilegale în România, care provoacă cele mai multe decese direct asociate consumului de droguri.

Poliția Română și-a propus înmulţirea numărului controalelor pentru prevenirea şicombaterea traficului de substanţe interzise, mai ales că fenomenul consumului de droguri și de substanțe ușoare tinde să ia amploare în sistemul de învățământ din România.