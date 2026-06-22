Două milioane de albine au scăpat după un accident și au băgat în panică un oraș întreg

Aproape două milioane de albine au fost eliberate accidental după ce un camion cu 18 roți, care transporta stupi, s-a răsturnat în localitatea Mauriceville din statul american Texas. Incidentul a declanșat o amplă operațiune de recuperare, la care au participat zeci de apicultori chemați să ajute la strângerea roiurilor uriașe care au împânzit zona.

Imaginile publicate de compania Queen Bee Supply surprind apicultori încercând să recupereze albinele care zburau în jurul camionului răsturnat. Autoritățile locale au lansat un apel către apicultorii din regiune pentru a sprijini intervenția, notează New York Times.

„Nu e ceva ce ți-ai dori vreodată să vezi, dar e atât de frumos să vezi apicultori ajutându-se între ei. De la întreprinderi comerciale până la apicultori amatori, suntem recunoscători tuturor celor care au venit și au dat o mână de ajutor”, a transmis compania într-o postare pe rețelele sociale.

Serviciile de urgență din Orange County i-au avertizat pe locuitori să rămână în case în timp ce echipele lucrau la mutarea stupilor din camionul avariat în alte vehicule. Potrivit autorităților, camionul transporta aproximativ 50.000 de livre de albine în momentul accidentului.

„Apreciem răbdarea și cooperarea tuturor în timp ce echipele lucrează pentru a rezolva acest incident în condiții de siguranță”, au transmis reprezentanții serviciilor de urgență.

Deși accidentul nu s-a soldat cu victime, un fotograf al agenției de știri KDFM, aflat la fața locului pentru a documenta intervenția, a fost înțepat de albine.