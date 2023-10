Controversele din jurul colaborării unei mari companii românești cu firme din Rusia. Explicațiile lui Comănescu la acuzațiile din Foreign Policy

Menționat într-o analiză a Foreign Policy privind colaborarea companiei sale cu statul rus în trecut, omul de afaceri Gabriel Comănescu, patronul GSP Offshore, a respins acuzațiile, subliniind că e vorba de un material care urmărește să-l denigreze, cu sprijin de la competitorii din piață.

În analiza Foreign Policy legată de situația României, autorul Maximillian Hess, care este un cunoscut consultant de risc și cercetător, afirmă că „Rusia are o istorie îndelungată de utilizare a rețelelor de influență și a partenerilor de afaceri pentru a se impune în proiecte energetice din Europa, inclusiv în România. Companiile rusești au investiții în sectorul metalurgic al țării și în toate industriile de hidrocarburi și portuare. O serie de oameni de afaceri români sunt, de asemenea, parteneri de lungă durată ai Kremlinului în furnizarea de servicii în Rusia”. Autorul a dat ca exemplu și compania românească Grup Servicii Petroliere (GSP Offshore), controlată de către omul de afaceri Gabriel Comănescu, care are o „lungă istorie” de contracte cu Kremlinul.

„Adevărul” l-a contactat pe omul de afaceri pentru un punct de vedere privind acuzațiile din materialul din publicația occidentală.

„E ca și cum m-ar acuza cineva că am contracte cu Cotroceniul, cu instituția prezidențială. Am spus foarte clar că nu avem absolut nicio problemă. Am avut contract cu Federația Rusă în 2009, cu diferite entități juridice și am participat la proiecte de construcție și de foraj (...) Deci am avut contracte de prestări servicii cu diferite entități comerciale în Federația Rusă”, a explicat Gabriel Comănescu pentru „Adevărul”, susținând că serviciile de colaborare erau cu mai multe companii care activau la momentul respectiv în Rusia.

Omul de afaceri a precizat însă că au fost încheiate toate contractele începând cu anul 2014. „Toate contractele noastre au fost întrerupte începând cu 2014, cu primele sancțiuni care au fost luate (n.r. - după anexarea Crimeei de Rusia). Cele care erau în derulare s-au derulat și s-au și încheiat, iar începând din acel an nu am mai desfășurat activități comerciale pe teritoriul Federației Ruse. (...) S-au încheiat procedurile chiar înainte de sancțiuni. Am închis sucursalele. (...) A durat între 4 și 5 ani de zile”, a mai explicat Comănescu.

„În 2019 am lucrat cu Lukoil România. Dar asta nu înseamnă că am lucrat cu Federația Rusă”, a mai punctat Comănescu.

Acuzații la adresa competitorilor

Șeful companiei petroliere a lansat mai multe acuzații privind informațiile apărute în articolul semnat de Maximillian Hess, cercetător asociat al Institutului Internațional pentru Studii Strategice și consultant de risc, susținând că e un atac direct la adresa sa.

„Asta este o plată (...) Cum să spun eu, când vrei să îți omori adversarul, cea mai frumoasă procedură practicată este să denigrezi. Și mie nu îi este frică să vă spun, acest articol, ultimul, este într-un context oarecare plătit de către o companie mare din România, adică Petrom. (...) Ar fi bine să se uite în curtea lor înainte de a plăti asemenea articole. (…) Este o încercare de denigrare”, a mai susținut Comănescu.

Ce spune despre dezvăluirile Panama Papers

Referitor la dezvăluirile din Panama Papers, în urma cărora RISE Proiect a scris că firma (GSP) a folosit structuri offshore pentur a plăti impozite mai mici, omul de afaceri a respins acuzațiili „Nu am folosit nicio structură, am folosit societăți comerciale care erau pe drept maritim, pe linia engleză, având partea de finanțare cu anumite bănci din vest”, a spus Comănescu, afirmând că există o procedură standard, pe legislație britanică.

„Din păcate România nu a vrut să adopte legea și am fost obligați să folosim genul ăsta de companii în derulare. În momentul de față nu mai avem asemenea companii în cadrul grupului, activele noastre au fost mutate pe Malta, Cipru, dacă nu mă înșel și România”, a conchis șeful GSP Offshore.