Un adolescent a murit spulberat de un tren, în Constanța. Băiatul plecase voluntar de acasă

Un incident tragic a avut loc luni seară, 4 mai, în municipiul Constanța, unde un tânăr de 19 ani a fost găsit decedat pe calea ferată, în zona Medeea. Victima plecase voluntar de la domiciliul, iar familia i-a semnalat dispariția abia după șocanta constatare a polițiștilor.

Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Palas au fost sesizați în jurul orei 21.35 cu privire la faptul că o persoană ar fi fost lovită de tren.

„Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre o persoană care prezenta leziuni incompatibile cu viața. Inițial, aceasta nu a putut fi identificată”, se arată într-un comunicat al IPJ Constanța.

La aproape două ore după descoperirea trupului, în jurul orei 23.20, Poliția municipiului Constanța a primit un apel la 112 prin care era semnalată dispariția unui tânăr de 19 ani, plecat voluntar de la domiciliu în aceeași seară, în jurul orei 19.00.

Anchetatorii au stabilit că victima este chiar tânărul dat dispărut.

„În urma verificărilor efectuate de către polițiști a reieșit faptul că persoana decedată este aceeași cu cea plecată în mod voluntar de la domiciliu.”

Deocamdată, nu se cunosc circumstanțele exacte în care s-a produs tragedia.

Poliția continuă investigațiile pentru a stabili modul în care tânărul a ajuns pe calea ferată și dacă există elemente care ar putea indica altceva decât un accident:

„În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”.

Amintim că, în martie, un tânăr din Râmnicu Vâlcea, în vârstă de 18 ani, a fost lovit mortal de tren, în cartierul Ostroveni din municipiul de reședință. Băiatul se întorcea de la antrenament în momentul producerii tragediei și există indicii că purta căști și nu ar fi auzit apropierea trenului.

În urmă cu trei ani, trupul neînsuflețit al unui tânăr din Arrgeș a fost găsit lovit de tren. Bărbatul plecase cu mașina prietenei, după o ceartă aprinsă, iar autovehiculul era dat în atenția polițiștilor.