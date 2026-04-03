Video Teribilism pe patru roți: patru tinere, surprinse ieșite pe geamurile unei mașini conduse de o șoferiță de 19 ani. Nota de plată a „distracției”

Imagini cu patru tinere ieșite pe geamurile unei mașini aflate în mișcare au apărut recent pe rețelele de socializare, atrăgând atenția autorităților. Poliția județeană Cluj a demarat o anchetă, stabilind că filmarea a fost realizată într-o parcare din municipiul Cluj-Napoca, toate persoanele implicate fiind identificate.

Conducătoarea auto, o tânără de 19 ani din comuna Florești, a fost sancționată contravențional cu amenzi în valoare totală de 3.240 de lei și i-a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 30 de zile.

Incidentul a fost semnalat după ce polițiștii au observat un scurt videoclip postat online, în care se vede un autoturism rulând cu viteză redusă, cu muzica dată tare, iar pe toate cele patru geamuri sunt tinere care dansează.

Potrivit Poliției Cluj, imaginile au fost înregistrate pe 1 aprilie, iar a doua zi polițiștii de la Biroul Rutier Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu, demarând verificări pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirea situației concrete și luarea măsurilor legale.

„În urma verificărilor, a fost identificată conducătoarea auto, care a fost sancționată pentru nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță și desfășurarea altor activități în timpul conducerii. De asemenea, aceasta a fost amendată pentru conducere agresivă, nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor și pentru nefolosirea luminilor de întâlnire”, a transmis Poliția Cluj.

Tânăra de 19 ani va trebui să plătească amenzile și să stea o lună fără permis, ca urmare a încălcării mai multor reguli de circulație și a punerii în pericol a siguranței participanților la trafic.