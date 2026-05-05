Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
Primarul din Flămânzi, condamnat după ce a recunoscut că a luat șpagă. A primit și interdicție de a ocupa funcții publice

Primarul oraşului Flămânzi, Dan Oloeriu, a fost condamnat, marţi, la trei ani închisoare cu suspendare, după ce Tribunalul Botoşani a admis acordul de recunoaştere a vinovăţiei încheiat cu Serviciul Teritorial Suceava al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA).

Dan Oloeriu, primar Flîmânzi FOTO: Facebook

Oloeriu a primit doi ani şi patru luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită şi doi pentru abuz în serviciu, pedeapsa rezultantă fiind e de trei ani de închisoare cu suspendare.

Tribunalul „constată că cele două infracţiuni au fost săvârşite în condiţiile concursului real de infracţiuni, şi, în temeiul art. 38 alin. 1 Cod penal, art. 39 alin. 1 lit. b), art. 40 Cod penal, aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 2 ani şi 4 luni închisoare la care se adaugă 1/3 din cealaltă pedeapsă, respectiv 8 luni închisoare, pedeapsa rezultantă fiind de 3 ani închisoare", potrivit portalului instanţelor de judecată, scrie Agerpres.

Magistraţii au dispus şi pedeapsa complementară a interzicerii pe o perioadă de doi ani a dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat.

„La data de 13 august 2024, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu privind derularea şi urgentarea aprobării plăţilor aferente unor contracte de lucrări publice, inculpatul Oloeriu Dan, în calitatea menţionată, în mod direct, ar fi pretins cu titlu de mită de la inculpatul B.V.M., administratorul de fapt al societăţii comerciale care executa contractele respective în oraşul Flămânzi, judeţul Botoşani, plata contravalorii unor facturi aferente unor materiale de construcţii, remiterea unor materiale de construcţii în valoare de 75.111 lei (materiale pe care le-a primit la finalul lunii august 2024), precum şi livrarea unei cantităţi de beton şi realizarea unor lucrări de excavaţii, aferente construcţiei unui imobil personal", a transmis DNA pe 8 aprilie 2025, dată la care primarul din Flămânzi a fost reţinut.

