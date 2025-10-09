Sacii cu nisip puși pentru inundații în Constanța, furați de pe străzi. Primăria: „Nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor”

Primăria Municipiului Constanța a anunțat, joi, că mai mulți saci cu nisip amplasați pe străzile orașului pentru prevenirea inundațiilor au fost furați și a avertizat că aceștia nu sunt „bunuri comune la cheremul cetățenilor”, ci mijloace de protecție care se recuperează și se refolosesc. Autoritățile subliniază că furtul sacilor de nisip constituie o infracțiune.

„Primăria Municipiului Constanța atrage atenția că sacii cu nisip montați pe străzile orașului pentru prevenirea inundațiilor nu sunt bunuri comune la cheremul cetățenilor, ci mijloace de protecție care se recuperează și se refolosesc. Aceștia au fost amplasați pentru a proteja locuințele și spațiile comerciale din oraș pe timpul fenomenelor meteo extreme”, au transmis reprezentanții Primăriei Constanța într-o postare pe Facebook.

Situații grave de sustragere a sacilor

Reprezentanții Primăriei au precizat că au fost constatate cazuri în care unii locuitori au sustras sacii amplasați de autorități. „De pildă, în cartierul Km 5, la intersecția străzii Hatman Arbore cu strada Popa Farcaș, toți cei 20 de saci amplasați de autorități au fost furați”, a precizat sursa citată.

Primăria reamintește că luarea, mutarea sau deturnarea materialelor puse de autorități pentru prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență constituie faptă penală și atrage răspunderea conform legii.

Sacii nu sunt pentru uz privat

„Sacii au fost amplasați pentru protecția publică, nu pentru uz privat. Folosirea lor în scopuri personale – inclusiv la lucrări de construcții – echivalează cu sustragerea de bunuri publice. Fiecare sac luat abuziv diminuează nivelul de siguranță al cartierului și pune în pericol comunitatea”, au mai transmis reprezentanții Primăriei Constanța.

Apel către cetățeni

După trecerea episodului de vreme severă, autoritățile au început strângerea sacilor de nisip amplasați preventiv. „Este important ca locuitorii să nu intervină asupra acestor materiale – nici să îi mute, nici să îi folosească în scop personal. Dacă ați luat saci din greșeală, returnați-i imediat la locul inițial sau anunțați autoritățile. Dacă ați văzut persoane care sustrag saci, sesizați de urgență Dispeceratul Primăriei sau Poliția Locală”, au mai adăugat reprezentanții Primăriei.