Versurile care îl inspiră Daniel Băluță: „Proştii par concepuţi pe cale artificială”

Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4 şi candidat al PSD pentru Primăria Capitalei, a fost invitat sâmbătă în emisiunea Insider politic, difuzată la Prima TV. În cadrul unei rubrici mai relaxate, moderatorul l-a provocat să aleagă între două trupe emblematice ale hip-hop-ului românesc: BUG Mafia şi Paraziţii.

„Vă dau nişte versuri care mă inspiră. O melodie frumoasă, se numeşte Slalom printre… (cretini)”, a spus Daniel Băluţă înainte de a recita prima strofă a piesei.

„Într-o lume mică şi murdară, aşa cum o ştii, Proştii par concepuţi pe cale artificială, Că sunt mulţi ai dreacu’ şi n-au nicio boală”, a recitat, cu exactitate, edilul.

Candidatul PSD a precizat că aceste versuri îl inspiră şi că apreciază mesajul piesei celor de la Paraziţii. Momentul a devenit rapid viral, fiind comentat intens în mediul online.